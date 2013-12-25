5 هزار فرصت شغلی در شهرکهای صنعتی لرستان ایجاد شده است

محمدرضا ملکی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون در شهرک های صنعتی لرستان پنج هزار و 413 فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی با اشاره به تعداد واحدهای فعال در شهرکهای صنعتی استان لرستان تصریح کرد: هم اکنون 269 واحد صنعتی فعال در شهرک های صنعتی لرستان وجود دارد.

عضو هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان بیان داشت: این در حالیست که تعداد واحدهای صنعتی فعال لرستان در شهرکهای صنعتی استان در سال قبل 262 واحد بوده است.

ملکی با اشاره به افزایش فرصتهای شغلی ایجاد شده طی سالجاری در شهرکهای صنعتی لرستان ادامه داد: تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده طی سال گذشته در شهرکهای صنعتی پنج هزار و 350 فرصت بوده است.

وی همچنین از فسخ قرارداد واحدهای صنعتی راکد در شهرکهای صنعتی لرستان خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته تعداد 30 قرارداد واحدهای صنعتی راکد فسخ شده است.

