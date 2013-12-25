  1. استانها
  2. مازندران
۴ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۰۳

نبییان:

182 زلزله در مازندران ثبت شد/ اجرای ریزپهنه بندی زمین لرزه

182 زلزله در مازندران ثبت شد/ اجرای ریزپهنه بندی زمین لرزه

ساری - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با بیان اینه این استان بر روی گسل زلزله واقع شده است، گفت: از 8 آذرماه پارسال تا 26 آبانماه امسال 182 زلزله با مقیاس یک تا چهار ریشتر در استان ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان ظهر چهارشنبه در نشست یادمان زلزله بم در ساری افزود: این درحالیست که در 10 سال گذشته، دو هزار و 484 بار در مازندران شاهد وقوع زمین لرزه بوده ایم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: پنجم دیماه 82 زلزله مهیبی در بم رخ داد و تمام مسئولان باید تلاش کنند در مقابل چنین اتفاقات نادری آمادگی کامل داشته باشند.

وی اظهار داشت: زلزله بم برای ما هشدار بود و پس از آن اتفاق، آیین نامه 2800 مقرارات ملی ساختمان تدوین شد که مفاد این آیین نامه در دستور کار مهندسان باید قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: بحث ریز پهنه بندی در دستور کار سازمان نظام مهندسی قرار دارد و هر شهرستانی که 40 درصد اعتبارش را توسط شهرداری تامین کند، مابقی توسط معاونت عمرانی تامین می شود.

نبییان یادآورشد: طرح ریز پهنه بندی در بابل با اعتباری بالغ بر 480 میلیون تومان توسط دانشگاه نوشیروانی، در ساری توسط پژوهشگاه ملی زلزله با اعتبار 980 میلیون تومان و رامسر توسط موسسه ژئوفیزیک تهران با 680 میلیون تومان اعتبار در دست اجراست.

وی گفت: ساختمانهایی که در گذشته ساخته شد، باید بر اساس آیین نامه 2800 ساخته شودو ساخت و سازها باید بر اساس آیین نامه ملی انجام شود.

وی گفت: ویرایش چهارم این آیین نامه در حال انجام است و تکلیف داریم که اصول فنی را رعایت کنیم.

کد مطلب 2202355

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها