182 زلزله در مازندران ثبت شد/ اجرای ریزپهنه بندی زمین لرزه

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان ظهر چهارشنبه در نشست یادمان زلزله بم در ساری افزود: این درحالیست که در 10 سال گذشته، دو هزار و 484 بار در مازندران شاهد وقوع زمین لرزه بوده ایم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: پنجم دیماه 82 زلزله مهیبی در بم رخ داد و تمام مسئولان باید تلاش کنند در مقابل چنین اتفاقات نادری آمادگی کامل داشته باشند.

وی اظهار داشت: زلزله بم برای ما هشدار بود و پس از آن اتفاق، آیین نامه 2800 مقرارات ملی ساختمان تدوین شد که مفاد این آیین نامه در دستور کار مهندسان باید قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: بحث ریز پهنه بندی در دستور کار سازمان نظام مهندسی قرار دارد و هر شهرستانی که 40 درصد اعتبارش را توسط شهرداری تامین کند، مابقی توسط معاونت عمرانی تامین می شود.

نبییان یادآورشد: طرح ریز پهنه بندی در بابل با اعتباری بالغ بر 480 میلیون تومان توسط دانشگاه نوشیروانی، در ساری توسط پژوهشگاه ملی زلزله با اعتبار 980 میلیون تومان و رامسر توسط موسسه ژئوفیزیک تهران با 680 میلیون تومان اعتبار در دست اجراست.

وی گفت: ساختمانهایی که در گذشته ساخته شد، باید بر اساس آیین نامه 2800 ساخته شودو ساخت و سازها باید بر اساس آیین نامه ملی انجام شود.

وی گفت: ویرایش چهارم این آیین نامه در حال انجام است و تکلیف داریم که اصول فنی را رعایت کنیم.