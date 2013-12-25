420 كيلوگرم فراورده خام دامي غير بهداشتي در ملكان معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، ودود فداي حسين رييس شبكه دامپزشكي ملكان پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب با اشاره به هدف از اجرای این طرح گفت: این طرح در راستاي ارتقاي بهداشت عمومي جامعه و توسط كارشناسان نظارت بر بهداشت عمومي اين شبكه انجام شده که در بازرسي هاي مستمر این کارشناسان بر قصابی ها، مرغ فروشي ها و كشتارگاه هاي دام و طيور، گوشت مرغ، جگر ، سنگدان ، اعماء و احشاء دام غير قابل مصرف انساني را به طور مرتب مورد بررسی قرار می دهند.

وی در ادامه افزود: در راستای این بازرسی ها در ماه گذشته 420 فراورده دامی را كشف و با اخذ حكم قضايي به صورت بهداشتي معدوم کردند.

رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان ملكان ضمن هشدار به عرضه‌كنندگان فرآورده‌هاي دامي غيربهداشتي گفت: با متخلفان به شدت برخورد مي‌شود و از شهروندان عزیز نیز خواسته می شود تا فراورده هاي خام دامي مورد نياز را از مراكز مجاز و تحت نظارت خريداري و در صورت صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از كشتار غيرمجازدام در خارج از كشارگاه و يا مرغ پركنده بدون بسته‌بندي و تاريخ گذشته، مراتب را به شبكه دامپزشكي شهرستان با شماره تلفن 1512 اطلاع دهند.