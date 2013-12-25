ایران جایگاه اول خاورمیانه در تولید علم را دارد/ رونمایی از پهباد دانشجویان دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر ، سعید جامه بزرگی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تقدیر از پژوهشگران این دانشگاه عنوان کرد: در حالی که در سال های گذشته روی کرد پژوهشی کشور به دنبال ارتقا تعداد مقالات ای اس ای بود اکنون این جهت گیری علمی در کشور به سوی تبدیل علم به فن آوری تغییر یافته است.

وی ادامه داد: ایران جایگاه اول منطقه خاورمیانه را در تولید علم به خود اختصاص داده و وزارت علوم در حال تغییر قوانین مبنایی در پژوهش است تا زمینه کار بردی کردن علوم فراهم شود که در آن رتبه بندی اساتید تغییر یافته و اکنون سیاست های کلی نظام به دنبال ایجاد تکنولوژی های برتر در کشور است.

ترور دانشمندان هسته ای نتوانست مانع پیشرفت کشور شود

رئیس دانشگاه آزاد همدان با اشاره به اینکه در بخش فن آوری های جدید ایران جایگاه و یژه ای در منطقه دارد ، ادامه داد: در بخش صنایع هوا و فضا و هسته ای ایران به موفقیت های بالایی دست یافته است و حتی ترور دانشمندان هسته ای نیز نتوانست مانع پیشرفت این علم در کشور شود .

جامه بزرگی اذعان داشت: دانشگاه آزاد می تواند نقش مهم تری را در کشور ایفا کرده و اکنون برخی دانشجویان دانشگاه آزاد در صنعت هسته ای کشور مشغول به فعالیت اند.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد همدان نیز در این مراسم با اشاره به 20 نوآوری جدید در عملکرد این مجموعه در نه ماه اخیر، گفت: دانشگاه آزاد همدان در سیستم رتبه بندی دانشگاهای جهان اسلام وارد شده است و در حال عضویت در فدراسیون دانشگاه اسلامی جهان هستیم.

علیرضا اسفندیاری اذعان داشت: در یک ساله اخیر 100 مقاله ای اس ای توسط پژوهشگران دانشگاه به مجلات بین المللی ارائه شده است و در این مدت توسط اساتید دانشگاه نیز هشت طرح برون دانشگاهی نیز به پایان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد مقالات ای اس ای این دانشگاه در سال 84 به 82 مقاله میرسید که این میزان در سال جاری به 92 مقاله رسیده است، بیان داشت:در این مدت 127 مقاله علمی پژوهشی توسط محققان به ثمر رسیده است و 25 طرح درون دانشگاهی خاتمه یافته داریم.

جذب 80درصد از بودجه در سال گذشته

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد همدان اظهار داشت: در سال 91 تنها موفق به جذب 80 درصد بودجه پژوهشی شدیم و تعداد آزمایشگاه های این مجموعه از 22 به 28 آزمایشگاه رسیده و 231 کلاس آموزشی برای استفاده دانشجویان داریم.

اسفندیاری با اشاره به اینکه یکصد 16 هزار کتاب در کتابخانه دانشگاه موجود است، افزود: 15 شماره از فصل نامه ادب وعرفان تاکنون به چاپ رسیده و 900 کتاب مرجع برای کتابخانه نیز خریداری شده است و نمایشگاه کتاب نیز در این مدت برای دانشجویان برگزار شده است.

وی اذعان داشت: برنامه راهبردی معاونت پژوهشی تا سال 95 طراحی شده و پیشرفت ساخت دیتا سنتر دانشگاه نیز 50 درصد اس تو در حال خرید 600 میلیون تومان تجهیزات برای آزمایشگاه تازه تاسیس دانشگاه آزاد همدان هستیم.

در پایان این مراسم از 70 نفر از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد واحد همدان تقدیر شد و از پهباد ساخته شده توسط دانشجویان این دانشگاه نیز رونمایی شد.