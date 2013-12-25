700 هزار دانشجو در مراکز آموزش عالی مهارتی کشور مشغول تحصیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان صالحی قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه پژوهش، اشتغال و توسعه کار آفرینی استان قم گفت: حمایت از تجاری سازی و فناوری و مرتبط کردن بخش‌های علمی و پژوهشی با بخش‌های تولید از جمله اهداف دانشگاه جامع علمی و کاربردی است.

وی در ادامه با بیان اینکه نظام عالی آموزشی کشور در دو بخش آکادمیک و مهارتی در حال فعالیت است، بیان کرد: حدود 80 درصد از دانشجویان کشور در بخش آکادمیک و نظری مشغول تحصیل هستند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی و کاربردی ادامه داد: 20 درصد دانشجویان کشور که تعداد نزدیک به 700 هزار نفر هستند در مراکز آموزش عالی مهارتی مشغول به تحصیل هستند.

صالحی بیان کرد: در حال حاضر هزار مراکز علمی و کاربردی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و این دانشگاه به زودی افتتاح هزارمین مرکز خود را جشن خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه پژوهش، اشتغال و توسعه کار آفرینی به صورت ملی در 31 استان کشور برگزار می‌شود گفت: این جشنواره به دنبال معرفی دانشگاه علمی و کاربردی و این مطلب است که این دانشگاه دانشجویان خود را رها نمی‌کند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی به افتتاح مراکز رشد در این دانشگاه اشاره و ابراز داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال 91 سند مراکز رشد را به تصویب رساند.

وی افتتاح مراکز رشد در 31 استان را از جمله برنامه های دانشگاه علمی و کاربردی عنوان کرد و بیان داشت: هدف بر این است که مراکز رشد در یک رمینه تخصصی در یک منطقه جغرافیایی فعالیت کنند و بتوانند فارغ التحصیلان را با مراکز کار مرتبط کنند.

وی برگزاری کلینیک اشتغال و کار آفرینی، معرفی نمایشگاه مشاغل خانگی و معرفی کار آفرینان و مولدان کسب و کار دانشگاهی و معرفی درشته ها و مشاغل را از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه عنوان کرد.