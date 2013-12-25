فروش اسناد مناقصه اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان به زودی شروع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی موسوی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: فروش اسناد مناقصه اجرای طرح مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان به روش B.O.T آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد اجرای طرح مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان به ظرفیت 220 هزارنفر و ارتقا مدول اول تصفیه خانه در مدار بهره برداری از 125 هزار نفر به 190 هزار نفر به روش B.O.T در دست اقدام است.



موسوی ادامه داد: در حال حاضر مرحله ارزیابی کیفی سرمایه گزاران صورت گرفته و تعداد پنج نفر سرمایه گزار حائز شرایط لازم جهت شرکت در مناقصه گردیده و اسناد مناقصه طی مراحل لازم تهیه شده و با هماهنگی دفتر تجهیز منابع مالی شرکت مهندسی آبفای کشور نهایی شده و به زودی فروش اسناد شروع و مناقصه برگزار خواهد شد.



مدیر دفترتجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در ادامه به اعتبار اولیه سرمایه گذای هم اشاره کرد و گفت: برآورد اولیه سرمایه گذاری 350 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

راه اندازي سامانه كارت ملي هوشمند در استان زنجان



مدير كل ثبت احوال استان با اشاره به تمهديدات لازم در راستاي راه اندازي سامانه كارت ملي هوشمند در مركز استان كه تا چند روز آینده آغاز خواهد شد گفت: سایر ادارات تابعه استان نیز به این سامانه متصل بوده و بعد از دهه فجر همه کارت های ملی الكترونيكي خواهد شد.



موسی متوسلین با بیان اینکه بر اساس مصوبه شوراي فرهنگ عمومي از روز سوم تا هفتم دي ماه هفته ثبت احوال ناميده شده است گفت: به همين مناسبت مراسم گراميداشت با حضور اعضاء شوراي فعال ثبت احوال استان در استان برگزار خواهد شد.



متوسلین با اشاره به تمهديدات لازم در راستاي راه اندازي سامانه كارت ملي هوشمند در مركز استان كه تا چند روز آینده آغاز خواهد شد گفت: سایر ادارات تابعه استان نیز به این سامانه متصل بوده و بعد از دهه فجر همه کارت های ملی الكترونيكي خواهد شد.



متوسلين از راه اندازي سه دفتر پيشخوان دولت در هفته ثبت احوال خبر داد و افزود: در چند سال گذشته با واگذاري بخشي از فعاليتهاي دولتي به بخش خصوصي شاهد پيشرفت در كارها هستيم.



وی تصريح داشت: صدور کارت ملی هوشمند تا پایان برنامه پنجم الزامی مي باشد و با صدور كارت ملي هوشمند بسترهاي لازم براي تصديق هويت به صورت قطعي به وجود خواهد آمد.



متوسلين با بيان اينكه سال گذشته در استان زنجان به ازای هر یکهزار نفر 17 واقعه ازدواج انجام شده است گفت: این میزاندر سالجاري، به ازای هر یکهزار نفر به 15 نفر کاهش یافته است.



وی تصریح داشت: در هشت ماهه نخست سال جاری 10 هزارو 42 فقره ازدواج و 10 هزارو 270 فقره نیز طلاق در استان زنجان به ثبت رسیده است.

متوسلین با اشاره به آمار فوت و ولادت در این استان افزود: در این مدت از سال، 13 هزار و 603 مورد ولادت و سه هزار و 427 مورد نیز فوت به ثبت رسیده است.



مدیرکل ثبت احوال استان زنجان گفت: واقعه ولادت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با سه درصد افزایش و واقعه فوت نیز با کاهش مواجه است.



متوسلين استقرار سازمان الكترونيك،افزايش ضريب ايمني با وجود شناسنامه مكانيزه ،بهره مندی از ظرفیت های غیر دولتی و بهره برداري از پروژه آرشيو الكترونيك را از اهم اقدامات اداره ثبت احوال عنوان نمود.