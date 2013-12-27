ساخت موسیقی "حراج" با تم شرقی و ایرانی

حسین شهابی کارگردان "حراج" که دومین اثر سینمایی خود را به سی و دومین جشنواره فیلم فجر ارسال کرده است درباره آخرین مراحل تولید این فیلم به خبرنگار مهر گفت: اولین نسخه فیلم سینمایی"حراج" را به هیات انتخاب سی و دومین جشنواره فیلم فجر رسانده ایم و نمی دانم که هیات انتخاب این فیلم را دیده اند یا خیر. به دلیل کمبود وقت نسخه کامل فیلم هنوز به دبیرخانه فجر ارائه نشده است و نسخه اولیه را به صورت راف کات در اختیار هیات انتخاب قرار دادیم.

وی افزود: من به شخصه علاقه نداشتم که هیات انتخاب نسخه اولیه فیلم را ببیند چراکه این نسخه در نگاه هیات انتخاب تاثیر می‌گذارد اما به هرحال مجبور بودیم طبق مقررات جشنواره عمل کنیم. امیدوارم هیات انتخاب فجر، فیلمسازان مستقل چون ما را در نظر داشته باشند و تعجیل در ارائه کار برای بازبینی را به حساب کلیت فیلم نگذارند.

شهابی بیان کرد: فیلم "حراج" در حال حاضر آخرین مراحل فنی را پشت سر می گذارد. ناگفته نماند که در نهایت نظر هیات انتخاب هرچه باشد با احترام می پذیرم، چون از اساس برای جشنواره فیلم نمی‌سازم بلکه دغدغه های شخصی خود را برایم مسایل اجتماع به تصویر می‌کشم.

این کارگردان که نخستین فیلم سینمایی خود "روز روشن" را در نوبت اکران دارد در پایان صحبت هایش با اشاره به موسیقی که برای فیلم "حراج" می‌سازد، گفت: من آهنگساز نیز هستم و موسیقی متن این فیلم سینمایی را نیز خودم می سازم. فیلم "حراج" تنها در تیتراژ موسیقی دارد و در طول فیلم از آمبیانس محیط استفاده کرده ام. موسیقی تیتراژ این فیلم برگرفته از تم موسیقی شرقی و ایرانی است و به دلیل حال و هوای فیلم نمی‌توانم غیر از این تم از ملودی دیگری استفاده کنم.