هیچ موقوفه ای برای کارهای سیاسی پیش بینی نشده است/ احیاء وقف نیازمند قیام رسانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل حسینی مقدم ظهر چهار شنبه در همایش وقف و رسانه در پاسخ در به سخنان خبرنگار مهر، مبنی بر از بین رفت برخی از موقوفات بنا بر دلایل سیاسی تاکید کرد: اگر در گذشته چنین کاری در یکی از شهرستانهای فارس انجام شده صحیح نبوده زیرا وقف سیاسی نیست.

وی تصریح کرد: البته تاکنون هم هیچ موقوفه ای برای کاربرد های سیاسی نداشتیم زیرا وقف حرکتی اجتماعی است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان فارس ادامه داد: وقف حرکتی مذهبی، فرهنگی و اجتماعی است و نباید با نگاه های سیاسی به آن وارد شد.

حجت الاسلام حسینی مقدم تاکید کرد: از زمانیکه من به عنوان مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان فارس مشغول به کار شدم هیچگونه اجازه ای برای استفاده از وقف در امور سیاسی را ندادم.

وی در پاسخ به سخنان دیگر خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت یکی از شهرهای استان فارس و ناتوانی کشاورزان برای دریافت تسهیلات از اراضی وقفی تاکید کرد: این موضوع را به طور کامل بررسی خواهم کرد اما اگر کشاورزان حق وقف را در زمان مشخص پرداخت کرده باشد اداره اوقاف برای دریافت تسهیلات به آنها معرفی نامه ارایه می کند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان فارس تصریح کرد: مهمترین هدف ما نگهداری موقوفات به بهترین شکل ممکن است و در این راه از مستاجرین موقوفات نیز حمایت کامل می کنیم.

حجت الاسلام حسینی مقدم با اشاره به نقش رسانه ها در توسعه وقف، گفت: احیا وقف به قیام اصحاب رسانه نیازمند است.

وی افزود: خوشبختانه رسانه های استان فارس طی سالهای گذشته تاکنون همکاری بسیار نزدیکی با اداره اوقاف داشته اند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه فارس در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص برگزاری مسابقات قرآنی در استان فارس نیز گفت: تعداد متسابقين مسابقات قرآني اوقاف از 22 هزار نفر در سال 91 به 127 هزارنفر در سال 92 افزايش داشته است.

در پایان این همایش از رسانه ها و خبرنگارانی که بیشترین همکاری را با اوقاف داشتند تقدیر شد.