اشتغال و تهیه دارو مشکل مهم بیماران خاص مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: باید راهكارهاي علمي عدم افزايش بيماران خاص در استان ارايه شود.

وی با اشاره به ضروت تقويت اقدامات حمايتي مالي براي اين بيماران، بر انجام هماهنگي هاي بيشتر با خيرين استان و بهره گيري مطلوب تر از اين ظرفيت در راستاي حمايت گسترده و همه جانبه از بيماران خاص تاكيد كرد.

يونسي از برگزاري جلسه اي با موسسات مالي، صندوق هاي غرض الحسنه و بانك هاي دولتي و غير دولتي استان جهت جلب حمايت بيشتر اين نهادها در خصوص اعطاي تسهيلات لازم به بيماران خاص در آينده نزديك خبر داد و بيان داشت: همگان بايد حد اكثر تلاش و همراهي را با نهادهاي مرتبط با بيماري هاي خاص صورت دهند.

وي مشكلات مرتبط با تهيه دارو و اشتغال را از مهم ترين مسايل بيماران خاص دانست و تصريح كرد: در جهت تقويت و افزايش امكانات و تجهيزات درماني اين بيماران بايد اقدامات جدي صورت گيرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با اشاره به ضرورت انجام اقدامات پيشگيرانه در خصوص بيماري هاي خاص، اظهار داشت: با غربالگري بيماران ديابتي و فشار خون بايد اين بيماري ها را در مازندران كنترل و از عوارض بعدي آن پيشگيري کرد.

يونسي افزود: با همكاري دانشگاه علوم پزشكي و مراكز علمي و پژوهشي، راهكارهاي علمي عدم افزايش بيماران خاص در استان ارايه گردد.

وي هم چنين خواستار اجراي برنامه هاي آموزشي پيشگيرانه در مدارس و دانشگاها در خصوص بيماري هاي خاص شد و خاطر نشان كرد: رسانه ها در راستاي آگاه سازي و اطلاع رساني در اين مورد اهتمام ويژه داشته باشند.