ایرج لایق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرصتی که نمایشگاه برای دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و واحدهای خصوصی فراهم می‌کند این است که می‌توانند آخرین دستاوردهای و تکنولوژیهای روز جهان را در اختیار همگان قرار دهند.

عضو شورای مرکزی نظام صنفی رایانه ای کشور با بیان اینکه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث برون سپاری و خصوصی سازی گفت: واگذاری برگزاری نمایشگاه ایران کام در تحقق این امر است.

لایق بیان کرد: شانزدهمین نمایشگاه "ایران کام" در مشهد برگزار می شود که این امر موجب پیشرفت در عرصه فناوری اطلاعات در این پایتخت معنوی ایران است.

وی تصریح کرد: برگزاری چنین نمایشگاههایی در هر شهر موجب می شود که بازدید کنندگان از آخرین پیشرفت ها در عرصه ملی و اطلاع رسانی آگاه شوند.

عضو شورای مرکزی نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به اینکه برگزاری چنین نمایشگاههایی حتی برای بخش خصوصی و دولتی حائز اهمیت است، تصریح کرد: ارگانهای دولتی و واحدهای خصوصی با حضور فعال و گسترده می تواند فضایی را ایجاد کنند که علاوه بر رقابت، خلاقیت را نیز در اختیار عموم قرار دهند.

لایق گفت: توسعه شاخص‌های استانی و گام برداشتن در راستای تحقق سند چشم انداز کشور با برگزاری نمایشگاههای همچون ایران کام می تواند کمک زیادی به فعالان عرصه ارتباطات کند.