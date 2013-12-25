فاز اول پتروشیمی لرستان دهه فجر به بهره برداری می رسد

محمد امین نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فاز نخست پتروشیمی لرستان در دهه فجر سالجاری به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه فاز نخست پتروشیمی لرستان واحد بوتن وان است عنوان کرد: ظرفیت تولید این واحد نیز 30 هزار تن در سال است.

مدیرعامل پتروشیمی لرستان با بیان اینکه پتروشیمی خرم آباد یکی از خطوط لوله اتیلن غرب کشور است عنوان کرد: هم اکنون پتروشیمی خرم آباد دارای 94 درصد پیشرفت فیزیکی است.

امین نژاد با بیان اینکه یکی دیگر از واحدهای تولیدی پتروشیمی لرستان واحد پلی اتیلین است بیان داشت: ظرفیت تولیدی این واحد 300 هزار تن در سال است.

وی واحد سرویسهای جانبی را یکی دیگر از واحدهای پروژه پتروشیمی خرم آباد دانست و گفت: در این راستا تمام کارهای جانبی این واحد مانند نصب ماشین آلات انجام شده است.

مدیر عامل پتروشیمی لرستان از بهره برداری از واحد بوتن وان پتروشیمی خرم آباد تا دهه فجر امسال خبر داد و گفت: هم اکنون بیش از هزار و 300 نفر در این پروژه پتروشیمی خرم آباد مشغول به کار هستند.

