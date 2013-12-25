به گزارش خبرنگار مهر، علی عالمی ظهر چهارشنبه درهمايش بزرگ ديابت كه با حضور چهارصد بیمار دیابتی در سالن چمران گناباد برگزار شد اظهار داشت: آگاهی درباره بیماری دیابت تنها منحصر به افراد دیابتی نیست بلکه باید تمامی مردم از این آموزش ها بهره گیرند.

عالمي گفت: دیابت یا مرض قند یک بیماری متابولیک غیرواگیر است که در آن میزان قند خون بیمار بر اثر عدم توانایی سلولهای بدن در مصرف مناسب مواد قندی، بالا می رود.

عالمي اظهار داشت: گرچه خیلی وقتها نمی توان برای این بیماری درمان قطعی ارائه کرد اما با روشهایی مي توان عوارض آن را کم یا به تاخیر انداخت.

وي با اشاره به عوارض و پیامدهای بیماری دیابت بر ضرورت آموزش و اطلاع رسانی همه جانبه درجهت افزایش آگاهی شهروندان تاکید کرد.

عالمي تصريح كرد: در برخی کشورها بیش از ۱۵ درصد کل بودجه بهداشتی به دیابت تخصیص می یابد.

وي تصریح کرد: بیماری دیابت عامل ۹ درصد کل مرگ و میرها در جهان است و بعد از حوادث و نابینایی مادرزادی، دیابت شایع ترین علت نابینایی در جهان است.

عالمي با اشاره به تاریخچه این بیماری گفت: این بیماری همگانی، همه گیر و جهانی است به طوری که ۱۵-۵ درصد در جوامع مختلف وجود دارد.

عالمی اظهار داشت: سال ۸۶ از هر بیست ایرانی یک نفر مبتلا به دیابت بود که پیش بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۴ از هر هفت ایرانی یک نفر مبتلا شود که افزایش آگاهی و اطلاع رسانی را ضروری می سازد.

وی به عوارض و آسیب های اجتماعی، اقتصادی، روانی و خانوادگی این بیماری اشاره کرد و افزود: عدم کنترل دیابت، علت اصلی حمله قلبی، سکته مغزی، کوری و نارسایی کلیه است و با کنترل به موقع قندخون و تشخیص اولیه و زودرس دیابت، می توان از عوارض آن جلوگیری کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي گناباد نيز در ادامه با تشریح بهداشت روانی در بیماران دیابتی افزود: دیابت جزء بیماری هایی است که درمان آن طولانی مدت است و اگر فرد بیمار نقش خود را در درمان ایفا نکند به تدریج حالت ناامیدی و ناتوانی در وی ایجاد خواهد شد و در نتیجه پیشرفت محسوسی در درمان او ایجاد نمی‌شود.

دکتر علی اکبری افزود: 30 درصد افراد مبتلا به دیابت دچار افسردگی و استرس می شوند.

وي تصریح کرد: باید نگرش کسانی که دچار بیماری می شوند را عوض کنیم تا با ایجاد سازگاری در آنها، از آسیب های بعدی جلوگیری شود.

اکبری ضمن تاکید بر لزوم افزایش آگاهی و اطلاع رسانی افزود: گاهی اوقات رفتار ما با آگاهی و اطلاعات ما هماهنگی و تطابق ندارد.

وي افزود: در کنار آگاهی باید احساس خطر نماییم تا به این باور برسیم و تفکر و نگرش ما نسبت به دیابت اصلاح شود تا با تغییر شیوه زندگی و رعایت نکات توصیه شده از بروز این بیماری پیشگیری یا در صورت ابتلا عوارض آن را کاهش دهیم.

وی با اشاره به اینکه بیماری های جسمی با بیماری‌های روانی ارتباط دارد، گفت: استرس، افسردگی، اضطراب و اختلال در غذا خوردن از جمله عواملی است که باعث نوسان در قند خون می‌شود.

همچنین در این همایش، خانم دکتر غزال جواد موسوی متخصص داخلی در خصوص درمان و عوارض دیابت و سعید رئیس زاده کارشناس تغذیه در خصوص نقش تغذیه در کنترل دیابت مطالبی ارائه کردند.

انجام يك نوبت آزمايش قند طي مدت برگزاري جلسه براي بيماران ( بصورت ناشتا و غير ناشتا ) از دیگر برنامه های این همایش بود.