به گزارش خبرنگار مهر، مديركل ثبت احوال استان يزد در مراسم رونمايي از سند سجلي آيت الله بافقي اظهار داشت: جديدترين اسناد هويتي همواره براي علما،‌ مفاخر، شخصيت‌ ها و مسئولان هر شهرستان صادر شده است.

سيد محمد طباطبايي عنوان كرد: در يزد نخستين كارت ملي هوشمند به عنوان سند هويتي براي آيت‌الله صدوقي، در ميبد براي آيت‌الله اعرافي و كم سن‌ترين شهيد دوران دفاع مقدس صادر شد و در ساير شهرستان‌ ها نيز با رونمايي از سند سجلي مفاخر و علماي هر منطقه، صدور كارت‌هاي هوشمند ملي آغاز شده است.

وي با بيان اينكه آيت الله بافقي نيز از شخصيت هاي برجسته نه تنها براي شهرستان بافق و استان يزد بلكه براي كشور است، افزود: به منظور ارج نهادن به مقام اين روحاني و مجاهد نستوه، نخستين كارت هوشمند ملي بافق به نام ايشان صادر شد.

طباطبايي با بيان اينكه كارت ملي هوشمند در مرحله نخست براي مسئولان شهرستان‌ ها صادر مي شود و سپس به صورت فراگير و با اعلام فراخوان براي عموم مردم صادر مي شود، اظهار داشت: يزد از استانهاي پيشتاز در زمينه صدور كارت ملي هوشمند است.

كارت ملي از امسال براي متقاضيان 15 ساله هوشمند صادر مي شود

وي يادآور شد: از امسال افرادي كه به سن 15 سال مي رسند و بايد كارت ملي دريافت كنند،‌ كارت ملي آنها از نوع هوشمند صادر خواهد شد.

طباطبايي از صدور بيش از هشت هزار و 800 كارت ملي هوشمند در استان يزد خبر داد و بيان كرد: تقريبا در همه شهرستانهاي استان يزد، صدور كارت ملي هوشمند آغاز شده است.

در اين مراسم با حضور امام جمعه و فرماندار بافق، سند سجلي آيت الله بافقي رونمايي شد.

آيت الله محمدتقي بافقي در اول خرداد ماه سال 1257 در بافق ديده به جهان گشود و تحصيلات علوم ديني را در محضر اساتيدي همچون ملامحمد كاظم خراساني و سيد محمد كاظم يزدي و ... فرا گرفت.

وي در دوران ستمشاهي رضا خان پهلوي، مبارزات گسترده اي را عليه وي آغاز كرد و در نهايت نيز به خاطر فشارهاي رژيم به شهر ري تبعيد شد و سرانجام در سال 1365 ديده از جهان فرو بست.