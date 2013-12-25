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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۵۱

صدور كارت ملي هوشمند در بافق كليد خورد/ سند سجلي آيت‌الله بافقي رونمايي شد

صدور كارت ملي هوشمند در بافق كليد خورد/ سند سجلي آيت‌الله بافقي رونمايي شد

بافق - خبرگزاري مهر: در مراسمي با حضور مسئولان شهرستان بافق، از سند سجلي آيت‌الله بافقي رونمايي شد و به اين ترتيب صدور كارت ملي هوشمند نيز در اين شهرستان كليد خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، مديركل ثبت احوال استان يزد در مراسم رونمايي از سند سجلي آيت الله بافقي اظهار داشت: جديدترين اسناد هويتي همواره براي علما،‌ مفاخر، شخصيت‌ ها و مسئولان هر شهرستان صادر شده است.

سيد محمد طباطبايي عنوان كرد: در يزد نخستين كارت ملي هوشمند به عنوان سند هويتي براي آيت‌الله صدوقي، در ميبد براي آيت‌الله اعرافي و كم سن‌ترين شهيد دوران دفاع مقدس صادر شد و در ساير شهرستان‌ ها نيز با رونمايي از سند سجلي مفاخر و علماي هر منطقه، صدور كارت‌هاي هوشمند ملي آغاز شده است.

وي با بيان اينكه آيت الله بافقي نيز از شخصيت هاي برجسته نه تنها براي شهرستان بافق و استان يزد بلكه براي كشور است، افزود: به منظور ارج نهادن به مقام اين روحاني و مجاهد نستوه، نخستين كارت هوشمند ملي بافق به نام ايشان صادر شد.

طباطبايي با بيان اينكه كارت ملي هوشمند در مرحله نخست براي مسئولان شهرستان‌ ها صادر مي شود و سپس به صورت فراگير و با اعلام فراخوان براي عموم مردم صادر مي شود، اظهار داشت: يزد از استانهاي پيشتاز در زمينه صدور كارت ملي هوشمند است.

كارت ملي از امسال براي متقاضيان 15 ساله هوشمند صادر مي شود

وي يادآور شد: از امسال افرادي كه به سن 15 سال مي رسند و بايد كارت ملي دريافت كنند،‌ كارت ملي آنها از نوع هوشمند صادر خواهد شد.

طباطبايي از صدور بيش از هشت هزار و 800 كارت ملي هوشمند در استان يزد خبر داد و بيان كرد: تقريبا در همه شهرستانهاي استان يزد، صدور كارت ملي هوشمند آغاز شده است.

در اين مراسم با حضور امام جمعه و فرماندار بافق، سند سجلي آيت الله بافقي رونمايي شد.

آيت الله محمدتقي بافقي در اول خرداد ماه سال 1257 در بافق ديده به جهان گشود و تحصيلات علوم ديني را در محضر اساتيدي همچون ملامحمد كاظم خراساني و سيد محمد كاظم يزدي و ... فرا گرفت.

وي در دوران ستمشاهي رضا خان پهلوي، مبارزات گسترده اي را عليه وي آغاز كرد و در نهايت نيز به خاطر فشارهاي رژيم به شهر ري تبعيد شد و سرانجام در سال 1365 ديده از جهان فرو بست.

کد مطلب 2202377

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