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۲۹ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۲۷

درادامه روند خائنانه اين گروهك با هدف تاثير بر حقوق مسلم كشورمان صورت گرفت:

گروهك منافقين و ادعاهاي جديد درباره برنامه هسته اي صلح آميز ايران

گروهك منافقين و ادعاهاي جديد درباره برنامه هسته اي صلح آميز ايران

يكي از اعضاي گروهك تروريستي منافقين در راستاي خوش خدمتي به بيگانگان ادعا كرد: در حالي كه اتحاديه اروپايي درصدد متوقف كردن غني سازي اورانيوم در ايران است، اين كشور در حال پيشبرد برنامه اي براي توليد پلوتونيوم است كه براي ساخت تسليحات هسته اي به كار مي رود.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه گاردين، اعضاي گروهك منافقين ادعا كردند: چندين تن از منابع رسمي ايران خرسندي خود را از پيشرفت ايجاد شده در برنامه آب سنگين اراك اعلام كردند كه در اين برنامه پلوتونيوم توليد مي شود.

يكي از منابع ارشد گروهك منافقين كه مدعي بود اطلاعاتش را از منابع داخل ايران به دست آورده، گفت: اين ابراز خرسندي در آخرين جلسه شوراي عالي امنيت ملي ايران اعلام شده است و قرار است دبير جديد اين شورا از هفته آينده دور تازه اي از فعاليت ها را رقم زند.

اين عضو گروهك تروريستي كه نامش را معصومه بلورچي اعلام كرده به خبرنگاران اظهار داشت : در اين جلسه شوراي عالي امنيت ملي ايران ،علي شمخاني وزير دفاع از روحاني دبير سابق اين شورا به دليل 22 ماه فريب دادن آژانس بين المللي انرژي اتمي تقدير كرد و گفت : روحاني توانست با گفتگوهايي كه انجام داد، توجه آژانس را از پروژه آب سنگين اراك دور كند.

نماينده گروهك منافقين در آلمان درادامه ادعاهاي بي پايه و اساس و خوش خدمتي به مخالفان دستيابي ايران به فناوري صلح آميز هسته اي ادامه داد: شمخاني تاكيد كرد كه اين پروژه به هيچ وجه متوقف نخواهد شد زيرا پيشرفت اين پروژه يكي از نشانه هاي مهم پيشرفت ايران در زمينه مسائل هسته اي است.

بلورچي گفت: دراين نشست منابع رسمي ايران از اينكه آژانس نمي تواند پروژه نطنز را نيز متوقف كند، ابراز خرسندي كرده اند.

 

کد مطلب 220238

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