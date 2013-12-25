هوای قم در روزهای پایانی هفته غبارآلود است/ بارش باران در روز جمعه

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امروز هوای قم صاف تا کمی ابری و اوایل شب همراه با افزایش موقت ابر و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.

وی ادامه داد: سمت باد در روز چهارشنبه جنوب غربی، سرعت باد بین سه تا هشت متر بر ثانیه و حداقل دمای امروز منهای چهار و حداکثر دما نیز به 12 درجه می‌رسد.

وی گفت: در روز پنجشنبه هوای قم صاف و غبارآلود در برخی ساعات همراه با وزش باد است.

مدیرکل هواشناسی استان قم ادامه داد: در روز پنجشنبه سمت باد غربی، سرعت باد بین پنج تا 10 متر بر ثانیه و حداقل دما منهای پنج و حداکثر دما نیز 13 درجه است.

وی بیان کرد: در روز جمعه هوا غبار آلود در برخی ساعات همراه با بارش باران می‌باشد.

زارع ادامه داد: در روز جمعه سمت باد جنوب غربی، سرعت وزش باد بین پنج تا 10 متر بر ثانیه و حداقل دما منهای چهار و حداکثر دما نیز 13 درجه خواهد بود.