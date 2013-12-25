همکاریهای دانشگاهی در گسترش روابط میان ایران و عراق موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی الموسوی ظهر چهارشنبه در مراسم گشایش کنفرانس بین المللی کشاورزی و منابع طبیعی که با حضور دانشگاه هایی از کرمانشاه و استان های مختلف عراق در سالن شهید شهریاری دانشکده علوم دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد ، از حضور در ایران و استان کرمانشاه ابراز حوشحالی کرد و گفت: این کنفرانس می تواند محلی برای عرضه آخرین تبادلات علمی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی باشد.

وی افزود: این دومین همایش است که با عنوان کشاورزی و منابع طبیعی برگزار می شود و ما در دانشگاه القاسم اولین همایش را برگزار کردیم و خوشبختانه به اهداف مورد نظر هم دست یافتیم.

الموسوی با اشاره به تاسیس دانشکده کشاورزی و دامپروری دانشگاه القاسم الخضراء در سال 2012، از حمایت وزارت آموزش عالی عراق برای ایجاد دانشکده ها و دانشگاه های تخصصی در این کشور خبر داد و گفت: خوشبختانه رویکرد علمی خوبی در عراق وجود دارد و همین کار را برای دانشگاه های این کشور برای ارتباط با سایر دانشگاه ها، آسانتر کرده است.

معاون دانشگاه القاسم الخضراء بابل عراق، در ادامه از وجود پنج دانشکده تخصصی در این دانشگاه خبر داد و گفت: تاکنون موفق به راه اندازی دانشکده های کشاورزی، دامپزشکی، علوم و صنایع غذایی، محیط زیست و بیولوِژیک شده ایم.

الموسوی در ادامه از همکاری با دانشگاه های ایران و خصوصا دانشگاه رازی کرمانشاه ابراز خرسندی کرد و گفت: در این همکاری ها سعی می کنیم به بهترین شکل ممکن از تجربیات همتایان ایرانی خود در استان کرمانشاه نهایت استفاده را ببریم.

وی همچنین با اشاره به حضور مسئولین اتاق بازرگانی، مسئولین شورای شهر و هیات سرمایه گذار بابل عراق در کرمانشاه، یادآور شد: آن ها هر کدام دیدارهایی جداگانه با همتایان خود خواهند داشت و آخرین راه های بهبود مناسبات و تعامل های دوجانبه را بررسی و تجربیاتشان را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.

الموسوی در پایان به روابط مناسب دوکشور ایران و عراق طی سال های گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت مبادالات تجاری خوبی میان دو کشور صورت گرفته و تجار و بازرگانان ایرانی و عراقی با کمترین زحمت توانسه اند به امر سرمایه گذاری بپردازند.

گفتنی است؛ در این كنفرانس دو روزه اساتیدي از كشورهايي همچون سوييس، تاجيكستان، كره، هند، تركيه و عراق با ارائه مقاله حضور دارند.

همچنین هیاتی 60 نفره از استان بابل عراق در این کنفرانس حضور یافته اند که علاوه بر اساتید و دانشجویان دانشگاه القاسم، مسئولین کشاورزی، دامپزشکی، نظام مهندسی، اعضاء اتاق بازرگانی، رییس صنف کشاورزی و هیات سرمایه گذاری بابل عراق هم در این هیات هستند و قرار است علاوه بر حضور در این کنفرانس بین المللی، دیدارهایی نیز با مسئولین مربوطه استان کرمانشاه داشته باشند.

در حاشیه این کنفرانس، نمایشگاهی با 20 غرفه تخصصی از دستاوردهای علمی و پژوهشی بخش کشاورزی در محل پردیس کشاورزی دانشگاه رازی برپا است.

مقالات ارائه شده در این کنفرانس امروز و فردا بصورت سخنرانی و پوستر ارائه و فردا در مراسم اختتامیه از برگزیدگان تقدیر می شود.