برگزاری مسابقات دو همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

به گزارش خبرنگار مهر، اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به منظور ترویج ورزش همگانی خواهران و ایجاد نشاط و پر کردن اوقات فراغت دانشجویان دختر مستقر در خوابگاه های این واحد دانشگاهی یک دوره مسابقات دو همگانی را در پیست دومیدانی مجموعه ورزشی سردار جنگل رشت برگزار کرد.

در این دوره از مسابقات شرکت کنندگان که از جمع دانشجویان دختر مستقر در خوابگاه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت بودند، مسافت هزار متر را دویدند و در پایان نتایج بدست آمده شامل مقام اول عاطفه زاهدی از خوابگاه دهکده، مقام دوم الناز شهابی از خوابگاه کوثر، مقام سوم معصومه طباطبایی از خوابگاه کوثر، مقام چهارم پریسا جوزی از خوابگاه دهکده و مقام پنجم زهرا شیرزاد از خوابگاه کوثر است.