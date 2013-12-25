به گزارش خبرگزاری مهر ، متن کامل پیام تبریک رییس جمهور به شرح زیر است:

به نام خدا

مسیح در شرایطی به رسالت و نبوت مبعوث شد که دو قدرت با هم در ستیز بودند و شگفتا که هر یک پوشاننده بخشی از حقیقت بودند، یک گروه به نام ارباب دین و اصحاب شریعت آگاهی را از انسان دریغ می‌کردند و گروه دیگر به نام ارباب دولت و اصحاب قدرت رهایی را از انسان دریغ می‌ساختند. بنای امپراطوری رم باستان در آن زمان بر برده‌داری بود و انسان عصر مسیح در تقابل بردگی و آزادگی، مفهوم آزادی را بهتر از انسان عصر ما درک می‌کرد. مسیح در جامعه‌ای زاده و برانگیخته شد که هنوز آزادی موهبتی الهی و فطری و طبیعی نبود و اراده انسانهای قدرتمند و ثروتمند آن را محدود می‌کرد. مسیح آزادی را یک موهبت الهی اعلام کرد. از سوی دیگر، گروهی که نماد اقتدار دینی و معنوی زمانه بودند چونان در سلسله مراتب خود فرو رفته بودند و اقتداری دنیوی بنا کرده بودند که جز رهایی قوم خویش دغدغه‌ای نداشتند و البته در این رهایی خواهی برای خود سروری می‌جستند و برای برگزیده نامیدن خود چنان خرافات و پیرایه‌هایی به دین خدا بسته بودند که دایره هدایت الهی و رسالت نبوی حضرت موسی(ع) را محدود به عده‌ای معدود کرده بودند و در واقع با توسعه جهل بر دامنه ظلم می‌افزودند.

مسیح عظیم‌الشان در برابر این هر دو قرار گرفت. بر اشراف دینی و دنیوی شورید و ندای آزادی و برابری و برادری سر داد. رستگاری را به یک قوم و قبیله محدود نکرد و جهان را به رستگاری فراخواند. مسیح یکی از پیامبران بزرگی بود که پیش از بعثت پیامبر گرامی اسلام، دعوتی جهانی کرد و سیاه و سفید، زن و مرد و بزرگ و کوچک را به دین الهی فراخواند. مسیح پیامبری بود که اجازه نداد پیروانش خود را قوم برگزیده بخوانند و هر گروه به تنهایی خود را از قوم مسیح بدانند. امروزه در جهان هستند کسانی که مسیح را نه به صورت نقاشی‌ها و پیکره های مرسوم دو هزار ساله سفید رنگ و چشم‌ آبی، که با رنگهای مختلف و صورتهای متفاوت تصور می‌کنند. از زمان ظهور آدم نبی(ع) بر کره خاکی تا عصر ظهور ابراهیم خلیل(ع) به عنوان پدر ادیان توحیدی و از زمان ظهور ادیان توحیدی تا عصر بعثت عیسی(ع) همه پیامبران بر توحید، تاکید داشتند اما متاسفانه پس از رحلت انبیاء الهی پیروان آنان گاه چنان در جهل و گمراهی فرو می‌رفتند که از انبیاء الهی تصویر یک بزرگ قومی و قبیله‌ای ارایه می‌کردند. مسیح(ع) با خُلق فراگیر خود و محمد(ص) با دعوت عام خویش انبیائی بودند که پیروان آنان مرز زبان و نژاد و رنگ و خون و خوی را در نوردیدند و جهان را موحد ساختند.

اکنون نیز سرنوشت جهان عمدتا در گرو اتحاد پیروان این دو دین الهی و جهانی است. مسیح(ع) معروف به پیامبر صلح بود و محمد(ص) پیامبر عقل و وحی محمد(ص) را در آیین ما، نبی آشکار خواند و عقل را نبی مخفی و باطنی نامیدند. در پیوند میان عقل و وحی و صلح است که می توان جهان را ساخت.

چه نابجا بود که به نام مسیح گروهی در قرون تاریک وسطی حکومت‌های جابرانه دینی و فرقه‌ای ساختند و جنگهای خانمانسوز مذهبی به راه انداختند. از مسیح پیامبر صلح و آگاهی و رهایی، پیامبری دیگر ساختند که بیشتر برآورنده مطامع آنان بود و دادگاههای تفتیش عقاید و جنگهای صلیبی بنا کردند. تاریخ شهادت می‌دهد که این، آیین عیسی و مذهب مسیح نبود. اکنون نیز گروهی با قرائت‌های بنیادگرایانه از دین مسیح در تنور جنگهای صلیبی مدرن می‌دمند و در تقابل با بنیادگرایی که به نام اسلام در بخشهایی از جهان اسلام شکل گرفته، می‌کوشند جهان را در جنگ صلیبی تازه‌ای فرو ببرند. همان اسلامی که به عنوان دین سلم و سلام و عقل و خرد در دوران سیاه قرون وسطی در خاورمیانه و شمال آفریقا مروج دانش و انسانیت بود و تمدن فرهنگ کهن را به جهان جدید منتقل ساخت. پیروان واقعی عیسی و محمد(ص) باید با رجوع به سنت‌های اصل دینی، عقلی و اخلاقی خود برای اتحاد در راه صلح بکوشند و سایه جنگ را از جهان بردارند. همه مسیحیان و از جمله هم میهنان مسیحی باید در صلح و همزیستی زندگی کنند و این یک حق بشری و الهی است. ما ایرانیان چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام، ماوی و ملجاء تکثر و همزیستی و تعامل دینی بوده‌ایم. برادران و خواهران ارمنی و آشوری و پیروان دیگر مذهب الهی در ایران همواره با آسودگی زیسته‌اند. این تجربه از همزیستی را می‌توان در جهان هم تکرار کرد. در سالروز میلاد مسیح، در راه ائتلاف جهانی برای صلح، دست یاری به سوی همه مسیحیان، مسلمانان و مومنان و پیروان ادیان الهی و توحیدی دراز می‌کنم و امیدوارم دین خدا یک بار دیگر پایه‌گذار صلحی خردمندانه در جهان باشد که تنها با اتحاد عقل و وحی و صلح می‌توان به جهانی بهتر دست یافت.

اینجانب با کمال مسرت و افتخار از سوی ملت ایران اعلام می‌کنم جمهوری اسلامی ایران در راستای برداشتن گام های عملی برای تحقق صلح و همزیستی مسالمت آمیز، طرح «جهان علیه خشونت و افراطی‌گری» را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارایه کرد که با اتفاق آراء مثبت کشورهای جهان مواجه شد. ما در پیمودن مسیر ارتقای ثبات و صلح که یکی از اهداف رسالت پیامبران خدا می‌باشد، مصمم هستیم. در سالروز تولد عیسی مسیح(ع) و در آستانه سال نو مسیحی، جهانیان را به همراهی در مسیر رسیدن به دنیایی بهتر فرا می‌خوانم و امیدوارم سال ۲۰۱۴ سالی توام با آزادی، رفاه، بردباری، همگرایی و صلح و شادکامی بیشتر برای همه مردم جهان باشد.