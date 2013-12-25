اختتامیه مسابقات شطرنج باشگاه های همدان برگزار می شود

حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اختتامیه شطرنج مسابقات باشگاه های استان همدان روز جمعه، 16 دی ماه در سالن آمفی تئاتر سازمان صنعت و معدن برگزار می شود.

وی گفت: این رقابت ها با حضور 132 بازیکن و 22 تیم ازسازمان صنعت و معدن، محیط زیست، اداره کل استاندارد، شرکت نخ رنگ، باشگاه صفوت، اداره ورزش و جوانان تویسرکان، شهرداری صالح آباد، تیم هگمتانه، تیم 90، سازمان نظام مهندسی، اتحادیه مرغداران، ستاره قلب صالح آباد و غیره در 9 دور و به روش سوئیسی طی نه هفته برگزار شد.

سخنگوی اداره ورزش و جوانان استان همدان ابراز داشت: مراسم اختتامیه شطرنج مسابقات باشگاه های استان همدان ساعت 14 و 30 دقیقه روز جمعه برگزار می شود.

وی در پایان سخنانش اضافه کرد: مکان اختتامیه شطرنج مسابقات باشگاه های استان همدان در سالن آمفی تئاتر سازمان صنعت و معدن و تجارت استان همدان واقع در بلوار 15 فروردین انجام می شود.