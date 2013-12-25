دو هزار لرستانی تحت پوشش طرح "قاضی در مسجد" قرار گرفتند

محمدتقی شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شش ماه نخست سالجاری دو هزار نفر از مردم استان تحت پوشش طرح قاضی در مسجد قرار گرفتند.

وی بیان داشت: در قالب این طرح قضات استان در مساجد سطح استان حضور دارند و به سوالات مردم در زمینه های مختلف قضایی، قوانین و مقررات، حقوق شهروندی و ... پاسخ می دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان همچنین از اجرای طرح قاضی در مدرسه در لرستان خبر داد و افزود: همچنین در این راستا قضات لرستان با حضور در مدارس سطح استان به سوالات مطرح شده از سوی دانش آموزان در زمینه های مختلف قضایی پاسخ می دهند.

شاکرمی تصریح کرد: در قالب این طرح نیز بیش از دو هزار دانش آموز تحت پوشش قرار گرفته و آموزشهای لازم را فرا گرفتند.

وی همچنین به اجرای طرح امید از سوی این معاونت در استان خبر داد و گفت: در قالب این طرح آموزشهای مهارتهای زندگی به خانواده های زندانیان و همچنین اقشار آسیب پذیر استان ارائه می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان یادآور شد: در قالب اجرای این طرح نیز بیش از هزار نفر از خانواده های زندانیان و اقشار آسیب پذیر استان تحت پوشش قرار گرفته اند.

