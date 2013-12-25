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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۴۴

ماندی خبر داد:

صرف 500 میلیون ریال هزینه برای بهسازی نمایشگاه دائمی قم

صرف 500 میلیون ریال هزینه برای بهسازی نمایشگاه دائمی قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری‌های قم از صرف 500 میلیون ریال هزینه برای بهسازی نمایشگاه دائمی قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ماندی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بهسازی محل دائمی نمایشگاه‌های استان قم گفت: برای این منظور حداقل 500 میلیون ریال هزینه شده است.

وی ویژگی و حساسیت قم را مورد توجه قرار داد و افزود: با توجه به این موضوع برگزاری نمایشگاه در قم از ویژگی خاصی برخوردار است.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری‌های قم تصریح کرد: توجه به این ویژگی‌ها و حساسیت‌ها می‌تواند به رونق برگزاری نمایشگاه و بهره مندی هر چه بهتر از آن منجر شود.

ماندی اضافه کرد: از زمان تحویل نمایشگاه در ابتدای آذرماه تا کنون تعدادی از نواقص بر طرف و سه نمایگاه نیز برگزار شده است.

وی محوطه سازی و تفکیک ورود و خروج را از جمله اقدامات انجام شده برشمرد و بیان داشت: فضای عبور و مرور عابران و خودروها از یکدیگر جدا شده و از ازدحام قبلی دیگری خبری نیست.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری‌های قم اظهار کرد: با توجه به گزارش هایی مبنی بر سرقت خودرو در زمان برگزاری نمایشگاه و کمبود فضای خیابانی برای پارک خودروها، پارکینگ نمایشگاه با ظرفیت 400 دستگاه خودرو راه اندازی شد.

ماندی ادامه داد: سرویس‌ها و فضاهای عمومی نیز مرمت و بازسازی اساسی شده است.

وی بیان کرد: شکایات به حداقل رسیده و رضایتمندی مردم نیز بالا رفته است و سعی داریم با رفع نواقص باقیمانده رضایتمندی مردم را کامل کنیم.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های قم اعلام داشت: این سازمان برگزاری پنج نمایشگاه دیگر را در برنامه خود دارد.

 

کد مطلب 2202398

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