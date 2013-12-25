به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت‌الله امیری افزود: در پی وصول گزارشی از پلیس فتای یکی از استان‎ها مبنی بر انتشار تصاویر غیراخلاقی در وبلاگ شخصی، پیگیری موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.



وی ادامه داد: تحقیقات در این خصوص انجام و با پیگیری‎های مستمر و رصد فنی سایت‌ها توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد، آی‌پی ایجاد شده متعلق به شرکت مخابرات استان زنجان می‌باشد.



سرهنگ امیری افزود با استعلام از شرکت مخابرات مشخص شد که کاربرد با خط تلفن ثابت به اینترنت کانکت شده است.



رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: متهم دستگیر شده انگیزه خود را از این عمل کنجکاوی و تمرین جهت ایجاد وبلاگ شخصی عنوان کرد و اعلام کرد که از جرم بودن عمل ارتکابی خود هیچ اطلاعای نداشتم.



سرهنگ امیری با بیان اینکه برای متهم از طریق دادسرا قرار مناسب صادر شد، توصیه کرد: خانواده‌ها باید بیشتر مراقب کنجکاوی فرزندان خود در فضای مجازی باشند.

دستگیری عامل اصلی توزیع شیشه و هرویین در ایجرود



فرمانده انتظامی شهرستان ایجرود گفت: ماموران مبارزه با موادمخدر شهرستان ایجرود موفق شدند عامل تهیه و توزیع ماده مخدر شیشه و هرویین را شناسایی و دستگیر کنند.



حقی افزود: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با تهیه و توزیع‌کنندگان موادمخدر صنعتی شناسایی و دستگیری عاملان توزیع این مواد در دستور کار قرار گرفت.



وی ادامه داد: ماموران با انجام کار اطلاعاتی و کنترل محل تجمع معتادان و مکان‎هایی که احتمال حضور توزیع‌کنندگان متصور بوده، توانستند یکی از عوامل اصلی را شناسایی کنند.



فرمانده انتظامی شهرستان ایجرود گفت: با کنترل نامحسوس تحرکات متهم شناسایی و پس از اطمینان از حضور وی در محل تجمع معتادان وی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.



حقی تصریح کرد: در بازرسی از متهم دستگیر شده مقادیر قابل توجهی شیشه و هرویین که در بسته‌های مختلف به طور ماهرانه‎ای در اعضای مختلف بدن خود جاسازی کرده بود کشف و ضبط شد.



فرمانده انتظامی شهرستان ایجرود افزود: متهم دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.