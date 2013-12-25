امکان تعیین حوزه امتحانی از سوی داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان ممتاز شرکت کننده در آزمون دکتری 93 دانشگاه آزاد در نظر داشته باشند در صورتي كه در زمان ثبت نام، دانش آموخته شده و نمره پايان نامه معدل آنها مشخص شده است، مي توانند از اين امتياز استفاده كنند.

ناصر اقبالی - رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در این باره، گفت: اين دسته داوطلبان بايد ميانگين نمرات دوره كارشناسي ارشدشان براي علوم انساني 18 و براي ساير رشته ها 17 باشد. رشته هاي حسابداري و مديريت خدمات بهداشتي و درماني جزء استثنائات محسوب مي شوند و معدل 17 براي آنها درنظر گرفته مي شود.

وی در خصوص شرايط ديگر براي ثبت نام دوره بدون آزمون، اظهار داشت: نداشتن دروس معادلسازي، دانش آموخته شدن در 6 نيمسال، نمره پايان نامه 18.50 و متجانس و همنام بودن رشته انتخابي از شرايط ديگر ثبت نام در دوره دكتري بدون آزمون به شمار می آید.

اقبالي در مورد حوزه هاي انتخابي داوطلبان با آزمون دوره دكتري، گفت: امسال براي نخستین بار، داوطلبان دوره با آزمون دكتري مي توانند حوزه امتحاني خود را بر اساس نزديكي به محل سكونت خود انتخاب كنند. حوزه هاي امتحاني امسال شامل اصفهان (خوراسگان)، علوم و تحقيقات خوزستان، تبريز، تهران، مشهد، رشت، ساري، شيراز، كرمان، علوم و تحقيقات كرمانشاه و پرديس علوم تحقيقات سيستان و بلوچستان است.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در خصوص رعايت شروط تجانس براي شركت در آزمون دوره دكتري امسال، گفت: داوطلبان دوره دكتري با آزمون مي توانند بدون در نظر گرفتن مدرك كارشناسي ارشد خود انتخاب رشته كنند، اما اين شرط شامل رشته هاي بدون آزمون، رشته دامپزشكي (با آزمون) و مديريت خدمات بهداشت درماني نمي شود.

به گزارش مهر، داوطلبان براي آگاهي از جزئيات رعايت شرط تجانس به دفترچه دوره دكتري كه در سايت www.azmoon.org قرار دارد، مراجعه كنند.