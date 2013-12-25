  1. استانها
  2. قم
۴ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۰۵

توسط مرکز نور؛

نرم افزار مجموعه آثار شیخ حر عاملی تولید شد

نرم افزار مجموعه آثار شیخ حر عاملی تولید شد

قم - خبرگزاری مهر: مسئول واحد ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز نور از تولید نرم افزار مجموعه آثار استاد و محدث بزرگ شیعه، شیخ حر عاملی خبر داد.

اکبر پوست چیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نرم افزار مجموعه آثار محدث بزرگ، شیخ محمد بن حسن حر عاملی تولید شد.

وی گفت: این نرم افزار با موضوع علوم و معارف اسلامی است و مخاطبان این اثر عموم اشخاص به ویژه پژوهشگران علوم و معارف اسلامی هستند.

وی بیان کرد: این نرم افزار حاوی متن کامل 22 عنوان کتاب در 145 جلد از آثار مرحوم شیخ حر عاملی و دیگر آثار مرتبط به زبان عربی و فارسی می‌باشد.

مسئول واحد ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز نور گفت: این نرم افزار در قالب 13 موضوع علوم اسلامی و انسانی از جمله قرآن، چهارده معصوم، مهدویت، فقه استدلالی، فقه خرید و فروش، نماز و شکیات، طهارت، احادیث اخلاقی، احادیث قدسی، اخلاق اسلامی، موسیقی، تصوف و رجعت مطالب ارزشمندی را به مخاطبان خود عرضه می کند.

وی بیان کرد: از جمله قابلیت های پژوهشی و فنی این نرم افزار می توان به جستجو در بیش از 34 هزار عنوان باب و سرفصل کتب از فهرست گزینشی، قابلیت ارتباط و مقایسه بین متون موجود در برنامه، شخصیت شناسی شیخ حر عاملی و اطلاعاتی چند در مورد مولفان و کتب برنامه، متن قرآن کریم به همراه ترجمه و امکان جستجو در آیات، همچنین ارتباط واژگان متون برنامه با چند دوره لغت نامه به همراه امکان دسترسی به ریشه و مشتق کلمات به همراه یادداشت برداری، ذخیره سازی، ویرایش، چاپ متن اشاره کرد.

وی گفت: سیستم عامل مورد نیاز این برنامه ویندوز xp و بالاتر می باشد.

پوست چیان بیان کرد: علاقه مندان برای تهیه این نرم افزار می توانند با مراجعه به نمایشگاه دائمی مرکز نور واقع در بلوار جمهوری این نرم افزار گرانسنگ را تهیه کنند.

کد مطلب 2202413

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها