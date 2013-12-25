نرم افزار مجموعه آثار شیخ حر عاملی تولید شد

اکبر پوست چیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نرم افزار مجموعه آثار محدث بزرگ، شیخ محمد بن حسن حر عاملی تولید شد.

وی گفت: این نرم افزار با موضوع علوم و معارف اسلامی است و مخاطبان این اثر عموم اشخاص به ویژه پژوهشگران علوم و معارف اسلامی هستند.

وی بیان کرد: این نرم افزار حاوی متن کامل 22 عنوان کتاب در 145 جلد از آثار مرحوم شیخ حر عاملی و دیگر آثار مرتبط به زبان عربی و فارسی می‌باشد.

مسئول واحد ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز نور گفت: این نرم افزار در قالب 13 موضوع علوم اسلامی و انسانی از جمله قرآن، چهارده معصوم، مهدویت، فقه استدلالی، فقه خرید و فروش، نماز و شکیات، طهارت، احادیث اخلاقی، احادیث قدسی، اخلاق اسلامی، موسیقی، تصوف و رجعت مطالب ارزشمندی را به مخاطبان خود عرضه می کند.

وی بیان کرد: از جمله قابلیت های پژوهشی و فنی این نرم افزار می توان به جستجو در بیش از 34 هزار عنوان باب و سرفصل کتب از فهرست گزینشی، قابلیت ارتباط و مقایسه بین متون موجود در برنامه، شخصیت شناسی شیخ حر عاملی و اطلاعاتی چند در مورد مولفان و کتب برنامه، متن قرآن کریم به همراه ترجمه و امکان جستجو در آیات، همچنین ارتباط واژگان متون برنامه با چند دوره لغت نامه به همراه امکان دسترسی به ریشه و مشتق کلمات به همراه یادداشت برداری، ذخیره سازی، ویرایش، چاپ متن اشاره کرد.

وی گفت: سیستم عامل مورد نیاز این برنامه ویندوز xp و بالاتر می باشد.

پوست چیان بیان کرد: علاقه مندان برای تهیه این نرم افزار می توانند با مراجعه به نمایشگاه دائمی مرکز نور واقع در بلوار جمهوری این نرم افزار گرانسنگ را تهیه کنند.