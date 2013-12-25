محمد مالمیر رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان نهاوند شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان نهاوند در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات پرسنل خدمتگزار اداره امور مالیاتی شهرستان نهاوند، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم با همکاری مجموعه استانداری مشکل ساختمان اداره امور مالیاتی و همچنین مشکل کمبود نیروی انسانی را حل کنیم.

مجتبی مولوی با تاکيد بر اهميت همکاري همه بخشها و نهادها در سطح شهرستان به منظور پيشبرد اهداف مالياتي گفت: ما سعي مي کنيم تا با اصناف همکاري داشته باشيم و هدف ما همکاري با مردم است و تمام تلاش ما اين است که مردم را با ارزش ماليات آشنا کنيم.

مولوی ادامه داد: بي شک اگر مجموعه اداره مالياتي شهرستان تعامل و همفکري سازنده با مديريت ارشد شهرستان داشته باشد مي تواند در تحقق اهداف تدوين شده موفق باشد.

وی افزود: اهميت ترويج فرهنگ پرداخت ماليات در شهرستان نهاوند باید فراگیر و عمومی شود و به مردم اطلاع رسانی شود که پرداخت به موقع ماليات، تاثيرات مهمي بر اقتصاد کشور در پي خواهد داشت.

فرماندار شهرستان نهاوند در پايان از همکاري خوب فرهنگ صالح رئيس سابق اداره مالياتي اين شهرستان قدرداني و براي محمد مالمیر رئيس جديد اين اداره آرزوي توفيق کرد.