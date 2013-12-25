پژوهش در کشور به بی راهه رفته است/ دانشگاه جزیره ای جدا از جامعه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی امامی فر پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تقدیر از پژوهشگران دانشگاه آزاد همدان عنوان کرد: بسیاری از پژوهش ها در کشور به بی راهه رفته و مشکلی از مسائل کشور را نتوانسته است حل کند.

پژوهش در کشور هدفمند شود

وی ادامه داد: بررسی علوم مادی تنها نمی تواند مشکلات جامعه را حل کندو باید پژوهش در کشور هدفمند شود، چرا که گام برداشتن در علمی که فایده ای برای بشر نداشته باشد گام برداشتند بر جهل است.

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه های آزاد استان همدان با اشاره به اینکه قرآن تاکید فراوانی بر پژوهش دارد، عنوان کرد: نا آگاه ترین انسانها افرادی هستند که بدون تعقل زندگی کنندو دلیل تعارض غرب با دین در این است که آنان دین تحریف شده ای را در اختیار دارند.

امامی فر بیان داشت: قرآن مسلمانان را به پژوهش دعوت می کند و اگر پژوهشی بدون کار برد انجام شود به مقصود لازم نخواهد رسید.

رئیس دانشگاه آزاد واحد بروجرد نیز در این مراسم با اشاره به اینکه دانشگاه جزیره ای جدا از جامعه نیست، گفت: دستاوردهای دانشگاه آزاد در سال های اخیر بیش از پیش در روند توسعه کشور نقش داشته است.

احمد سیف ادامه داد: روند توسعه دانشگاه آزاد می تواند هم تبدیل به فرصت شود وهم یک تهدید برای کشورباشدو با این روند موالید در کشور شاهد این خواهیم بود ایران در سال 1425 یکی از 10 کشور پیر جهان خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه روند کاهش دانشجو در سالهای آتی در دانشگاه آزاد ادامه یافته ،اذعان داشت: در آینده تنها افرادی به دانشگاه مراجعه می کنند که به دنبال مدرک نبوده بلکه واقعا به دنبال علم وتحصیل اند و شکوفایی مراکز علمی در آینده به وقوع خواهد پیوست.

رئیس دانشگاه آزاد واحد بروجرد اظهار داشت: از ده دانشگاه برتر جهان هشت دانشگاه در آمریکا و دو دانشگاه در کشور انگستان قرار دارد که اداره اکثریت این دانشگاه ها به صورت خصوصی ست.

17 در صد از اساتید برتر جهان در آمریکا تحصیل تدریس می کنند

سیف با اشاره به اینکه دانشگاه های ایران در بین 10 دانشگاه برترجهان اسلام قرار دارد، افزود: 17 در صد از اساتید برتر جهان در آمریکا تحصیل تدریس می کنند از نبواغ دیگر کشور ها هستند.

وی عنوان کرد: کشورهای ترکیه ، مصر، مالزی ،عربستان و ایران دارای بهترین دانشگاه های جهان اسلام هستند و ایران بیشترین دانشمندان جهان اسلام را دارد و در تولید علم نیز ایران رتبه 16 جهان را به خود اختصاص داده است.

رئیس دانشگاه آزاد واحد بروجرد با اشاره به اینکه جامعه ایران در حال پیر شدن است، اذعان داشت: نتایج پژوهش زمان بر است.