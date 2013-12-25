حفاظت، اصلاح ساختار و اقتصاد محیط زیست در مدیریت جدید عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در مراسمی با حضور سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور، مرتضی روزبه استاندار قزوین، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار، مسعود نصرتی شهردار، مدیران دستگاههای اجرایی و محیط بانان در استانداری قزوین ضمن تقدیر از علی آقا فرهادی مدیرکل سابق، صدرالدین علیپور به عنوان مدیرکل جدید محیط زیست استان قزوین معرفی شد.

سید محمد مجابی در این مراسم گفت: در محیط زیست توجه به عدالت و سلامت انسانها مهم است و باید دانست منابع خدادادی میراث گذشتگان نیست بلکه ودیعه آیندگان است که باید به آنها سپرده شود.



وی افزود: امروزه که بسیاری از شهرهای کشور دچار آلودگی است و ریزگردها استانهای ما را مورد هجمه قرار داده، دریاچه ها و تالابها خشک می شود و طبیعت در معرض تهدید جدی است باید درست بیندیشیم و برنامه ریزی منطقی داشته باشیم.



معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تصریح کرد: ندادن حقابه دریاچه ارومیه موجب خشک شدن این دریاچه شده و کانونی برای تولید ریزگردهایی شده که جمعیت پنج میلیون نفری چند استان حاشیه را نیز تهدید می کند که اگر ارزیابی درستی از وضع موجود نداشته باشیم آینده نگران کننده است.



مجابی بیان کرد: امروز وضعیت به گونه ای است که مردم استانهای صنعتی می گویند صنایع را از منطقه ما خارج کنید و استانهای دیگر درخواست حضور صنعت را دارند و این موضوع اگر درست مدیریت نشود هر توسعه ای مشکل ساز می شود.



واقع بینی راهکار حل مشکلات است



این مسئول یادآورشد: باید واقع بین باشیم و در برنامه ریزی ها به وضع موجود به طور دقیق و منطقی توجه کنیم و بدانیم در حل مشکلات زیست محیطی تنها اداره محیبط زیست قادر به انجام امور نیست و همه دستگاهها باید مشارکت کنند تا وضعیت سلامتی انسانها بهتر شود.



مجابی اظهارداشت: حفظ محیط زیست وظیفه ای همگانی است و برای کاهش آلودگی هوا، تغییر سوخت نیروگاهها و استاندارد شدن سوخت خودروها همه باید مشارکت کنند تا کارها بهتر اجرا شود.

معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور گفت: حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از بروز مشکلات زیست محیطی در اولویت برنامه های سازمان است زیرا امروز احیاء دریاچه ارومیه هزینه های بسیار سنگینی دارد که از عهده سازمان خارج است لذا پیشگیری مهمتر است.



وی اضافه کرد: اصلاح ساختار دستگاهها برای توجه جدی به مسائل زیست محیطی، شناخت دقیق راههای تحقق بهبود کیفیت زندگی مردم، تعریف شاخص ها بر اساس رفاه عمومی، شناخت دقیق از محیط زیست خود و اقتصاد محیط زیست از رویکردهای مهم سازمان در دوران مدیریت جدید است.



مجابی یادآورشد: امروزه به جنگل فقط از نگاه تبدیل آن به چوب که شاید بی ارزش ترین بخش کار باشد نگاه می کنیم در حالی که نابودی جنگل ها اکوتوریسم را از بین می برد و موجب بروز سیل و نابودی سایر منابع طبیعی می شود که خسارات هنگفتی دارد.



وی بیان کرد: استاندارد کردن سوخت خودروها، تغییر سوخت نیروگاهها و بودجه ریزی بر اساس پیش بینی های اعتباری درست، باید با تعامل درست و منطقی انجام شود تا دیگر به خاطر استفاده از آب تالابها برای آبیاری مزارع کوچکی که هیچ توجیه اقتصادی هم ندارد شاهد خشک شدن تالابها نباشیم.

قزوین استعدادهای ارزشمند زیست محیطی دارد



مجابی از قزوین به عنوان استانی پر ظرفیت در مسائل زیست محیطی نام برد و گفت: در مساحتی کوچک در استان قزوین شاهد وجود تنوع اکوسیستم هستیم و تلاقی آنها شرایط بی نظیری در این منطقه ایجاد کرده که در حوزه زیست انسانی هم با قدمتی تاریخی می تواند مورد توجه قرار گیرد.



مجابی اظهارداشت: باغستانهای قزوین یکی از قابلیت های ارزشمندی است که آسیب دیده اما خوشحالیم که شهردار قزوین با جدیت برای احیاء و بازسازی آن وارد عمل شده تا آن را حفظ کند.



وی افزود: باغستانهای قزوین که در گذشته با سیلابها آبیاری می شد و شاهکاری از گذشتگان بود امروز در بخشهایی تخریب شده و از همین قسمتهای آسیب دیده شاهد بروز سیلاب هستیم که باید از سیستم مدیریت گذشته یاد بگیریم و از محیط زیست به خوبی صیانت کنیم.



پالایش آن لاین صنایع در قزوین اجرا شود



معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور گفت: با توجه به صنعتی بودن استان قزوین از مدیرکل جدید انتظار داریم پالایش آنلاین میزان آلودگی صنایع را در دستور کار قرار دهد و در زمینه خوداظهاری و مانیتورینگ صنعت هم برنامه مدونی پیاده کند.

وی استفاده از تشکل های مردم نهاد برای اجرای طرح های زیست محیطی را ضروری خواند و گفت: هر جا مردم حضور پیدا کنند موفقیتها بیشتر می شود.



مجابی در پایان ضمن تقدیر از خدمات چهار ساله علی آقا فرهادی مدیرکل سابق، صدرالدین علیپور را به عنوان مدیرکل جدید محیط زیست استان قزوین معرفی کرد.