130 موقوفه در كارنامه موقوفات خراسان رضوي ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت گنابادی‌نژاد ظهر چهار شنبه در نشست خبری هفته وقف از برگزاري برنامه هاي ويژه هفته وقف در 19 شهرستان استان خبر داد.

حجت السلام گنابادي نژاد موقوفات سال 90 را 130 وقف و سال گذشته را 205 وقف برشمرد و افزود: تا كنون در نيمه اول امسال هم 130 وقف به ثبت رسيده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: 14 هزار رقبه در پایان سال سند اجاره‌ای آنها منقضی می‌شود.

وي بزرگترین موقوفات تمسک به آیین اهل بیت عصمت است و افزود: برنامه‌های جامع و کاملی را در هفته وقف با همکاری‌ نهادهای ذی‌ربط در استان خراسان رضوی و 19 شهرستان برگزار مي شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی برنامه هاي اوقاف را اينگونه تشريح كرد: 60 نشست علمی صنفی در 19 شهرستان با اهداف امور وقف و بهره‌برداری از فضای موقوفات برگزار مي شود.

وي افزود: برپایی 48 ایستگاه همه واقف باشیم، همایش وقف و رسانه، برگزاری همایش همه واقف باشیم، برگزاری 30 ایستگاه استقبال از زائرین پیاده از برنامه هاي اين هفته است.

حجت الاسلام گنابادي نژاد ادامه داد: برپایی نمایشگاه هفته موقوف در 22 شب درمجتمع‌ آیه‌های مشهد درحال برگزاري است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: همچنين ویژه نامه مشارکتی با روزنامه خراسان در رابطه با موقوفات، برگزاری ایام سوگواری از جمله رحلت نبی اکرم در امامزادگان استان، غبارروبی و عطرافشانی در امامزادگان استان نيز از برنامه هاي هفته وقف است.

گنابادی‌نژاد بيان کرد: نیازهای امور وقف در رابطه با زائرین حضرت رضا(ع) از نیازهای مهم استان است و 96 پایگاه برای خدمت‌رسانی و ایجاد جایگاه‌‌های خدمات موقوفاتی به زائرین حضرت رضا (ع) را مهيا شده است.