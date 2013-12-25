عملكرد خوب سپاه در برقراري امنيت در قم قابل تقدير است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمين محمد صادق صالحي منش استاندار قم در ديدار سردار مهدوي نژاد فرمانده سپاه علي ابن ابيطالب و فرماندهان سپاه قم، ضمن تسليت ايام غم و اندوه سرور و سالار شهيدان و رحلت جانسوز پيامبر اعظم(ص) و با خير مقدم به فرماندهان سپاه قم از فعاليت هاي سپاه در همه ي ابعاد سياسي ،‌اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و عمراني قدرداني كرد.

استاندار قم با بيان اينكه انقلاب اسلامي ايران بي نام امام خميني (ره) در هيچ جاي جهان شناخته شده نيست، گفت: سپاه نيز در توسعه ي فرهنگ انقلابي و صدور انقلاب اسلامي نقش اساسي داشته است.

حجت الاسلام صالحي منش پرورش مردان بزرگي همچون سردار سليماني را از ويژگي هاي برجسته ي سپاه عنوان كرد و افزود: سپاه در كنار آمادگي كامل دفاعي در برابر دشمنان خارجي، در بحث جنگ نرم از جمله سفرهاي معنوي راهيان نور، پاسداشت دفاع مقدس وسازماندهي نيروهاي بسيج نيز پيشتاز بوده است.

استاندار قم همچنين خدمات بسيج استان قم از قبيل طرح امنيت حرم مطهر حضرت معصومه(س)، استقرار گسترده و فعال پايگاه هاي بسيج در سطح شهر و انجام كارهاي فرهنگي تحت عناوين مختلف از جمله بسيج سازندگي را از ويژگي هاي برجسته ي بسيج استان ارزيابي كرد و اين موارد را از افتخارات سپاه استان قم دانست.

حجت الاسلام صالحي منش با اشاره به نقش كليدي و محوري سپاه گفت: سپاه در همه ي مباحث مقدم بوده و در مسائل پيش رو هميشه از افراط و تفريط خودداري كرده است و اين نشان از بصيرت ايشان دارد.

در اين جلسه سردار مهدوي نژاد فرمانده لشكر علي ابن ابيطالب(ع) نيز ضمن عرض تسليت ايام سوگواري سيدالشهدا(ع) و رحلت جانسوز پيامبر اكرم(ص)، انتصاب حجت الاسلام والمسلمين صالحي منش به عنوان استاندار قم را با اهداي لوح به ايشان تبريك گفت.