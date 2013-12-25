حماسه 8 دی نشانه پیشگامی مردم گیلان در بصیرت و ولایتمداری است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نصرپور در مصاحبه با خبرنگاران در آستانه نهم دی ماه افزود: حرکت خودجوش و آگاهانه مردم گیلان در مقابل حرمت شکنی ها و توطئه های دشمنان انقلاب و اسلام که یک روز زودتر از دیگر مناطق ایران اسلامی صورت گرفت به خوبی نشان داد مردم ولایتمدار این استان بصیرتی مثال زدنی دارند و آنگاه که پای اسلام و رهبری به میان بیاید حتی زودتر از دیگر هموطنانشان پا در میدان عمل می گذارند و دشمنان را ناامید و منکوب می کنند.

وی اظهارداشت: جریان فتنه از بیرون مرزها و از سوی استکبار جهانی و ضدانقلاب برنامه ریزی و هدایت شد و برخی به اصطلاح خواص در کمال بی بصیرتی فتنه انگیزی کرده و آب به آسیاب دشمن ریختند و خسرالدنیا و الاخره شدند.

مدیرکل صدا و سیمای گیلان گفت: نقش بی بدیل رهبر معظم انقلاب و هدایت های بصیرت افزا و داهیانه ایشان و نیز ولایتمداری مردم ایران اسلامی و تبعیت خالصانه شان از رهبری دو رکن رکین حماسه عظیم هشتم و نهم دی ماه است.

وی همچنین افزود: عبرت بزرگ فتنه 88 این بود که اگر از ولایت فقیه فاصله بگیریم و به هر نحوی با آن زاویه پیدا کنیم دین و دنیای مان را در اختیار دشمن قرار خواهیم داد مسئله مهمی که ملت ایران بر خلاف برخی به اصطلاح خواص با تمام وجود آن را درک کرده است.

وی با اشاره به رویکردهای برنامه سازی این مرکز برای پاسداشت حماسه بزرگ نهم دی اظهارداشت: بصیرت و آگاهی بخشی، ولایتمداری و توجه ویژه به مخاطبان جوان، سه رویکرد اصلی صدا و سیمای مرکز گیلان در این زمینه است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان اذعان داشت: تبیین ابعاد حماسه نهم دی به عنوان روزی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی و تقویم رسمی ایران، افزایش قدرت تحلیل مخاطبان از مسائل انقلاب اسلامی بیان خاطرات تاریخی و گرایش عبرت آموزی از حماسه هشتم و نهم دی، شناخت ابعاد تهاجم فرهنگی، دشمن شناسی، ولایتمداری و تاثیر آن در پیشبرد جامعه دینی، پرهیز از یاس و ناامیدی و تبیین افق های روشن زندگی در جامعه دینی از مهمترین موضوعاتی است که رسانه استانی به صورت محوری در برنامه سازی هایش در خصوص حماسه هشتم و نهم دی به آنها خواهد پرداخت.

وی افزود: این مرکز با توجه به اهمیت حماسه تأثیرگذار نهم دی با تشکیل کمیته های جداگانه طرح و برنامه در معاونت های برنامه ساز تلاش خواهد کرد پر مخاطب ترین برنامه هایش را به این موضوع اختصاص دهد و با استفاده از ساختارهای مختلف برنامه سازی به ویژه میزگرد و برنامه های گفتگو محور از جمله گفتگوی ویژه خبری مبانی، مفاهیم و ابعاد حماسه نهم دی را تبیین کند.

نصرپور افزود: علاوه بر برنامه های گفتگو محور از ساختارهای پرمخاطبی چون خبر و گزارش های خبری، برنامه کودک و نوجوان، نمایش های تلویزیونی و رادیویی و ساختار مسابقه هم برای تبیین این حماسه بزرگ بهره گیری می شود و وب سایت مرکز هم در این زمینه فعال خواهد شد.

وی یادآورشد: توجه به مستندات آرشیوی، مصاحبه های مردمی، بهره گیری از کارشناسان خبره و استفاده از سرودهای ملی و حماسی برای تبیین بهتر مفاهیم و روح بخشی به برنامه ها مد نظر قرار خواهد گرفت.