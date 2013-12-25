شرایط برای پیشرفت قشم فراهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رفیع پورمولوی با بیان این مطلب افزود: تیم پنج نفره هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم با داشتن امتیازات آشنایی كامل از مسائل روز و مشكلات این منطقه نقش مهمی در فرآیند روبه جلو قشم و نقش آفرینی این منطقه در سند ترسیم شده ایران 1404 خواهد داشت.

وی ادامه داد: شخصیتی همانند دكتر شهریار مشیری به عنوان سكاندار هدایت سازمان منطقه آزاد با داشتن سابقه علمی و مدیریتی در سطح كلان و مهمتر از آن بومی بودن وی كه با همه مسائل منطقه و استان هرمزگان آشنا می باشد، یكی از ویژگی های برجسته دوره جدید فعالیت این سازمان است.

به گفته رئیس شورای اسلامی شهر قشم، انتخاب شخصیت هایی همانند دكتر علی شمس اردكانی بعنوان نخستین مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم، محمد رضا توسلی، علی اكبر شعبانی فرد جهرمی و دكتر احمد حبیبی نیز نقطه قوت هیئت مدیره جدید این سازمان در خدمت به مردم این جزیره است.

پور مولوی تاكید كرد: امروز همه ما هدف مشترك داریم و آن ساختن قشمی آباد و زیبا و در شان و منزلت مردم این منطقه است.

وی ادامه داد: شورای اسلامی بدون شك خود را در كنار مجموعه سازمان منطقه آزاد می داند و از هیچ كمكی دریغ نخواهد كرد.

رئیس شورای اسلامی شهر قشم در پایان تصریح كرد: هدف تمامی دستگاه ها، ادارات، ارگان ها و نهادها در كنار سازمان منطقه آزاد قشم پیشرفت و آبادانی بر اساس یك هدف مشترك و ایجاد تحول چشمگیر در این منطقه برای جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی در بخش های صنعتی و گردشگری است.

شهردار قشم بر ساماندهی صنوف این شهر تاكید كرد

شهردار قشم از ساماندهی مشاغل با انجام عملیات سرشماری واحدهای صنفی مختلف در این شهر خبر داد.

مهندس تراب ذاكری با بیان این مطلب گفت: سرشماری واحدهای كسب و كار و صنفی قشم كه از 20 روز پیش شروع شده با هدف ساماندهی و مدیریت بهینه اصناف تا اواسط دی ماه سال جاری به پایان می رسد.

وی افزود: با این سرشماری زمینه ایجاد صنوف مختلف بر اساس تعداد واحدهای هر صنف و نظارت بهتر بر نحوه ارایه خدمات آنها فراهم خواهد شد.

شهردار قشم با اشاره به موقعیت توریست پذیری این منطقه كه در طول سال چندین میلیون مسافر از اقصی نقاط میهن اسلامی و خارج از كشور در آن تردد می كنند تصریح كرد: ساماندهی واحدهای صنفی نقش تاثیرگذاری در روند ورود گردشگر به این منطقه خواهد داشت.