برنامه پنج ساله شهرداریهای لرستان تدوین شود/ ضرورت اجرای پروژه های بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیان پور صبح چهارشنبه در گردهمایی شهرداران استان لرستان با تاکید بر اینکه شهرداری ها باید در کار خود نوآوری و خلاقیت داشته باشند، بیان داشت: شهرداریهای استان باید از روزمرگی خارج شوند.

وی بر ضرورت اجرای طرح های نو در شهرهای استان تاکید کرد و گفت: باید شهرداران به گونه ای عمل کنند که هر روز نسبت به روز قبل شهروندان شاهد تغییر در شهر بوده و شهر برای شهروندان جذابیت داشته باشد.

کیان پور با بیان اینکه شهر یک موجود زنده است و باید همه کارکردهای آن متناسب باشد، افزود: از تولد تا مرگ شهروندان با فعالیتهای شهرداری گره خورده است و شهرداری باد به گونه ای برنامه ریزی کند که بهترین خدمات را به شهروندان ارائه کند.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون 300 وظیفه بر عهده شهرداران قرار دارد، عنوان کرد: ضروری است که شهرداران ضمن بازخوانی وظایف خود برای اجرای آنها برنامه ریزی کنند.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه تلاشهای صورت گرفته از سوی شهرداران ارزشمند ولی کافی نیست، عنوان کرد: بسیاری از شهرداریهای استان از ظرفیت موجود در شهر بهره لازم را نمی برند.

کیان پور خواستار تدوین برنامه پنج ساله شهرداریهای استان تا پایان امسال شد و بیان داشت: شهرداریهای استان تلاش کنند برای سال آینده خود حداقل دو پروژه اساسی را تعریف کنند.

وی با بیان اینکه بسیار از شهرداریهای استان برنامه مشخصی ندارند و فقط به دنبال گذراندن زمان و امور هستند، عنوان کرد: باید با تدوین برنامه هدفمند سالانه دو پروژه بزرگ در شهرهای استان عملیاتی شود.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: همچنین در شهرهای بزرگ استان باید حداقل چهار پروژه بزرگ اجرایی شود.

کیان پور بر ضرورت اجرای پارکینگ های طبقاتی در شهرهای استان تاکید کرد و بیان داشت: در این راستا شهرداران با فراخوان معتمدان و سرمایه گذاران شهر برای احداث پارکینگ های طبقاتی از این ظرفیت استفاده کنند.

وی عنوان کرد: در این راستا باید در شهرهای زیر 100 هزار نفر حداقل دو پارکینگ، در شهرهای 100 تا 200 هزار نفر چهار پارکینگ و در شهرهای بالای 200 هزار نفر استان حداقل 6 پارکینگ طبقاتی احداث شود.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: پارکینگ ها نیز باید به گونه ای طراحی شوند که حداقل ظرفیت 500 خودرو را داشته باشند.

کیان پور خواستار تمرکز شهرداران بر روی احداث این پارکینگ های عمومی شد و گفت: امیدواریم در این زمینه به گونه ای عمل شود که ظرف دست کم 18 ماه آینده بتوانیم این پروژه ها را بهره برداری برسانیم.

وی با بیان اینکه این پارکینگ ها حداقل باید دو هزار مترمربع زیربنا داشته باشند، عنوان کرد: برای جلب مشارکت سرمایه گذاران می توان یک طبقه پارکینگ های طبقاتی را با کاربری تجاری تعریف کرد و دست کم چهار طبقه دیگر را به پارکینگ اختصاص داد.