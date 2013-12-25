رئيس قوه قضائيه خطاب به فتنه گران: پررويي هم حدي دارد/ ظلم فراموش نشدنی اصحاب فتنه به مردم و نظام

به گزارش خبرگزاري مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با بیان اینکه «داستان فتنه 88 فراموش شدنی نیست زیرا به جزئی از تاریخ کشور تبدیل شده است»، افزود: نمی‌دانیم اگر آن حرکت و حماسه مردمی روی نمی‌داد، اکنون کشور در چه وضعی قرار داشت.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: بصیرت مردم سبب شکل گیری حرکت خودجوش و حماسه نهم دی شد؛ بنابراین فتنه‌گران توجه داشته باشند که مردم ما همان مردم هستند و اگر فتنه‌گران بخواهند دوباره دست به اقداماتی برنند، چنین اجازه‌ای به آنان نخواهند داد، بلکه مستحکم‌تر از گذشته در برابر فتنه‌گران خواهند ایستاد.

آیت الله آملی لاریجانی با توجه به اظهارات برخی از کسانی که به نحوی در شکل گیری فتنه 88 نقش داشتند، گفت: متأسفانه برخی از کسانی که در فتنه دخیل بودند و برای راه‌اندازی جریان‌های فتنه در کشور اتاق فکر تشکیل دادند، ادعا می‌کنند از ظلمی که به ما شده است می‌گذریم که در پاسخ به آنان باید گفت پررویی و بی‌حیایی هم حدی دارد؛ شما با دشمنان این کشور هم صدا شدید، با دشمنان این کشور هم‌نوا شدید و حالا ادعا می‌کنید بر شما ظلم رفته است؟ ظلمی که شما بر نظام و مردم روا داشتید، هیچ وقت فراموش شدنی نیست.

انتقاد از برخی تلاشها برای کوچک‌نمایی ابعاد فتنه 88

رئیس قوه قضاییه به انتقاد از برخی تلاش‌ها برای کوچک‌نمایی ابعاد فتنه 88 پرداخت و تصریح کرد: عده ای در تلاش هستند فتنه 88 را که در کشوری دیگر ممکن بود به یک فتنه مخرب خطرناک تبدیل شود به یک سوء تفاهم کوچک تقلیل بدهند؛ این یک سوء تفاهم نبود زیرا با آن همه نصایح و توصیه‌هایی که شد متأسفانه بر رأی‌شان باقی و بر عمل خودشان پافشاری کردند و این چیزی نیست که ملت ما فراموش کند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: مردم امروز بصیرتر از گذشته‌اند به طوری که دشمنان را بهتر از قبل می‌شناسند و درباره عوامل ایجاد انحراف در مسیر کشور و خدشه بر نظام آگاهی بیشتری دارند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه «خوشحال و شاکریم که چنین مردم بصیری داریم» تاکید کرد: بصیرت یک نعمت و عنایت الهی است که ربطی به سمت ‌های اجتماعی و جایگاه سیاسی افراد ندارد؛ بلکه بصیرت به معنای تشخیص درست و به موقع وظیفه است.

آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: بسیاری از بزرگان هم در هنگام تشخیص وظیفه ممکن است بلغزند، اما مشاهده می‌کنیم که همواره بر بصیرت مردم کشور ما در طول زمان افزوده شده است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تسلیت اربعین حسینی، به راهپیمایی میلیونی زائران اباعبدالله الحسین(ع) در این ایام اشاره کرد و گفت: مشاهده حرکت مردم از اطراف و اکناف دنیا به سوی کربلا، انسان را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌دهد، اگر همه دولت‌ها هم جمع می‌شدند هرگز نمی‌توانستند چنین اجتماع عظیمی را به وجود آورند.

آیت الله آملی لاریجانی شکوه روزافزون مراسم عزاداری اربعین حسینی در هر سال را ناشی از «تأثیر روح بزرگ حضرت سیدالشهداء در قلوب مومنین» دانست و خاطرنشان کرد: جاذبه باطنی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از هزار و چهارصد سال پیش تاکنون باقی مانده و هر سال بیشتر هم شده است. این جذب قلوب را نمی‌توان به امور ظاهری توجیه کرد. حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در باطن به همه عوالم مسیطر و مهیمن است و آن قدر و قربی که ایشان در نزد حق تعالی دارند در باطن انسان ها تأثیر می‌گذارد.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با تبریک سالروز میلاد حضرت مسیح گفت: امیدواریم کشورهایی که خود را پیرو حضرت مسیح (سلام الله علیه) می‌دانند و بویژه رؤسای آنها، پیام این پیامبر الهی را درک و راه ایشان را دنبال کنند.

آیت الله آملی لاریجانی پیام حضرت مسیح(ع) را «معنویت، عدالت، صلح و عدم شقاوت» دانست و افزود: آیا سردمداران کشورهای مسیحی به این پیام عمل می‌کنند؟ اگر حضرت عیسی مسیح(ع) در این روزگار بود آیا واقعاً تجویز می‌کرد که ملت ایران به دلیل همراهی نکردن با غرب، 30 سال مورد تحریم باشد؟ آیا اجازه می‌داد به ادعای خلاف واقع وجود سلاح های کشتار جمعی، هزاران نفر در عراق کشته ‌شوند؟ آیا رفتاری که غرب با مردم بحرین و فلسطین دارد، رفتاری است که از پیروان یک پیامبر الهی انتظار می‌رود؟

آیت الله آملی لاریجانی با یادآوری تصویری که قرآن کریم از حضرت مریم(س) و حضرت مسیح(ع) برای مسلمانان تشریح کرده و حاکی از «مقام عظیم و جایگاه بلند» آنان است، تصریح کرد: آیا رواست مسلمانان که برای دیگر ادیان الهی چنین احترامی قائلند، به دلیل برخی از اتهامات و خیالات باطلی که درباره مسلمانان مطرح می‌شود، در کشورهای گوناگون حقوق‌شان مورد ظلم و تجاوز قرار بگیرد و حتی در مواردی شاهد کشتار و نسل‌کشی مسلمانان باشیم؟

رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: نزاع، کشمکش، جنگ و تجاوز به حدود انسان‌ها هرگز شیوه انبیا نبوده و امیدواریم رؤسای کشورهایی که ادعای تبعیت از آیین حضرت عیسی(ع) را دارند در راه آن حضرت قرار گیرند و به پیام این انسان الهی عمل کنند.

این گزارش همچنین حاکی است در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی بندهای دیگری از آیین نامه جمع‌آوری و استنادپذیری اسناد الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید و ادامه بحث به جلسه آینده موکول گردید.