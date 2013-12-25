پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ویژه شاغلین

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علم و صنعت ايران بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، از طريق برگزاری آزمون اختصاصی (تحت نظر سازمان سنجش آموزش کشور) برای نيمسال دوم سال تحصيلی جاری در مقطع کارشناسی ارشد و از بین افراد شاغل در رشته های مديريت اجرایی، مديريت تکنولوژی، مهندسی صنايع - مديريت سيستم و بهره وری، مهندسی صنايع - مهندسی سيستم های اقتصادی - اجتماعی، مهندسی فناوری اطلاعات - طراحی شبکه های کامپيوتری، مهندسی کامپيوتر - نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات- مخابرات امن دانشجو می پذیرد.

همچنین شرایط عمومی داوطلبان برای ثبت نام و شرکت در آزمون به این شرح است: مجاز بودن به تحصيل مطابق قوانين عمومی و ضوابط آموزش عالی کشور، داشتن مدرک کارشناسی معتبر از يکی از دانشگاههای داخل يا خارج از کشور مورد تاييد وزارت علوم و متناسب با رشته انتخابی (مدارک معادل قابل قبول نیست)، از آنجايي که آزمون مذکور ويژه شاغلين و کارکنان دستگاه های دولتی و غيردولتی است، داوطلبين يکی از این دو شرط داشتن حداقل 3 سال سابقه کار بعد از اتمام مقطع تحصيلی کارشناسی همچین داشتن حداقل 5 سال سابقه کار را داشته باشند.

ارائه مدارک معتبر جهت تاييد سابقه کار نیز ضروری اعلام شده و دارا بودن معدل کارشناسی 12 به بالا از دیگر شرایط پذیرش است.

بر اساس اعلام دانشگاه علم و صنعت، 20 درصد ظرفيت پذيرش به متقاضيان سهميه رزمندگان، بر اساس ضوابط مربوطه، تعلق می گيرد.

شهريه دوره کارشناسی ارشد مطابق مصوبه هيئت امناء دانشگاه بوده و شامل 12 میلیون ریال بابت شهریه ثابت هر ترم؛ یک میلیون ریال برای هر واحد دروس نظری و 2 میلیون ریال برای هر واحد پروژه/پایان نامه است.

برای جذب دانشجو در رشته‌های مديريت اجرايی و مديريت تکنولوژی مصاحبه انجام می‌شود و دانشجويان می توانند دو رشته را به صورت اولويت اول و دوم انتخاب کنند.

حداکثر ظرفيت جهت پذيرش در هر رشته 40 نفر است.