حمیرا شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: برنامه بازی های لیگ برتر فوتسال بانوان کشور از سوی فدراسیون اعلام شده و نماینده استان در روز جمعه 6 دی ماه سال جاري ساعت 10 صبح در سالن شهید بهشتی مشهد میزبان شهرداری اشکنان فارس خواهد بود.
وی افزود: تمرینات تیم هر روز به طور منظم از ساعت 11 تا 13 در سالن شهید بهشتی برگزار میشود و تیم از آمادگی کامل برای حضور در رقابتها برخوردار است.
مدیرفنی تیم فوتسال بانوان پرسپولیس مشهد ابراز كرد: امسال با هدف ترویج ورزش فوتسال میان بانوان خراسانی، به دنبال این هستیم تا تماشاچیان بیشتری نسبت به سال گذشته و مخصوصا دانش آموزان علاقه مند به این رشته برای حمایت از تیم به سالن بیایند.
وی با اشاره به سطح بالای فنی بازیکنان تیمش، عنوان کرد: با جذب بازیکنان خوب و برخورداری از سرمربی شناخته شده تیم ملی ب کشور، در پی کسب نتایج در شان فوتبال استان در لیگ امسال هستیم.
وی همچنین از تشکیل یک تیم در رده سنی جوانان در کنار تیم فوتسال پرسپولیس مشهد خبر داد و افزود: مطمئنا با تجربیات خوبی که این بازیکنان بومی جوان در کنار بازیکنان با تجربه تیم کسب خواهند کرد در سال های آینده نیاز به جذب بازیکن غیر بومی نخواهیم داشت.
