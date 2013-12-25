استفاده از سوخت سالم و پاک باید در قم گسترش یابد

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، محمودعلی رکنی در حاشیه افتتاح جایگاه عرضه سوخت دو منظوره ماهان تندیس در سخنانی اظهار داشت: استفاده از سوخت CNG نقش موثری در صرفه جویی در مصرف بنزین و کاهش آلودگی های زیست محیطی دارد.

وی استفاده از سوخت های سالم را در جهت حفظ و حراست از محیط زیست و سلامت عمومی جامعه بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: انتشار گازهای آلاینده به همراه ریزگردها در سطح شهر، بسیار خطرناک و آسیب رسان خواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم بر ضرورت استانداردسازی وسایط نقلیه و سوخت های عرضه شده در جایگاههای سوخت تاکید کرد و گفت: امیدوارم با پیگیری مسوولان امر، هرچه سریعتر بنزین با استاندارد های به روز دنیا از جمله یورو 4 و 5 در جایگاههای سوخت عرضه شده و شاهد کاهش هرچه بیشتر آلاینده ها در استان باشیم.

وی اعلام کرد: آلودگی‌های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا که یکی از مهمترین چالش‌های زیست محیطی استان بوده ضمن تامین و تجهیز سخت افزاری وسائل نقلیه و سوخت استاندارد نیازمند مشارکت و عزم جمعی و جدی آحاد جامعه اعم از مردم و مسئولان بوده و کلید حل این مشکل می باشد.