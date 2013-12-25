محیط زیست در مدیریت جدید باید نگاه فرابخشی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه روز چهارشنبه در آیین معارفه مدیرکل جدید محیط زیست استان قزوین که در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد اظهارداشت: در سالهای گذشته در بخش محیط زیست استان توسط مدیران قبلی هم کارهای خوب و ارزشمندی انجام شده که باید از آنها یاد کنیم.

وی افزود: تنوع زیست محیطی در استان قزوین از ظرفیت های این منطقه است که باید در برنامه ریزیها مورد توجه قرار گیرد.



استاندار قزوین تصریح کرد: خوشبختانه بسترهای لازم براي تحقق اهداف و برنامه هاي محيط زيست در قزوين فراهم است و اميدواريم مديريت جديد بتواند نسبت به اجراي طرح ها و پروژه هاي مرتبط به اين حوزه اقدام اساسی انجام دهد.



این مسئول افزود: قزوين استاني صنعتی است که تعامل منطقی مدیران محیط زیست با این بخش مولد که هم اشتغال و هم تولید ایجاد کرده دچار آسیب نشود.



محیط زیست دستگیری کند نه مچ گیری



روزبه یادآورشد: محيط زيست به جاي مچ گيري بايد دستگيري كند و در موضوع محيط زيست بايد يك برداشت و ادبيات مشترك بين دستگاهها ایجاد شود تا با دوری از بخشی نگری هم چرخه توليد و اشتغال رونق داشته باشد و هم حقوق محيط زيست و قانون كار رعايت شود.

وي افزود: تحقق اين هدف در سايه اتخاذ يك نگاه عمومي و فرابخشي ميسر مي شود و اميدواريم كه در دوره مديريت جديد محيط زيست شاهد اين رويكرد عمومي و فرابخشي باشيم.



استاندار بیان کرد: در مسائل زیست محیطی باید مصالح عمومی را مورد توجه قرار دهیم و به گونه ای حرکت کنیم تا توسعه استان در کنار محیط زیستی سالم محقق شود.

علیپور: اتاق صنعت و محیط زیست در قزوین راه اندازی می شود



در ادامه این مراسم صدرالدین علیپور مدیرکل جدید محیط زیست استان قزوین گفت: با راه اندازی اتاق مشورتی صنعت و محیط زیست زمینه تعامل بیشتر و ارائه راهکارهای مشورتی برای رعایت مقررات زیست محیطی فراهم خواهد شد.



علیپور اظهار داشت: در دوره مدیریت جدید باید ضمن تعامل بیشتر با صنایع تولیدی بتوانیم مشورتهای کارشناسی را برای فعالیتهای زیست محیطی ارائه کنیم.



وی افزود: برای زندگی سالم همه مردم باید از ظرفیت های همه دستگاههای اجرایی بخوبی استفاده کنیم و با مشارکت مردم طرحهای مهم

زیست محیطی را اجرایی کنیم.

علیپور بیان کرد: خوشبختانه شهردار قزوین از افراد علاقمند به محیط زیست هستند و با ساخت بوستانهای مختلف و توسعه فضای سبز به سالم سازی محیط شهری کمک شایانی کرده اند که امیدواریم در دوره جدید هم این فعالیتها را ادامه دهد.



مدیرکل جدید محیط زیست استان قزوین تصریح کرد: امروزه در دنیا تمامی شرکت هایی که دارای برند هستند یکی از شاخصه های اولویت دار

آنها رعایت مسائل زیست محیطی است.

وی بیان کرد: با راه اندازی اتاق صنعت و محیط زیست تلاش می کنیم تا مشورتهای کارشناسی به صاحبان صنایع برای رعایت مسائل زیست محیطی بدون هیچگونه مانع و تنشی ارائه شود.



علیپور توجه به فرهنگ سازی، آموزش، استفاده از ظرفیت تخصصی دانشگاهی و تشکل های مردم نهاد برای اجرای برنامه های زیست محیطی

را از دیگر برنامه های خود اعلام کرد.



در ادامه علی آقا فرهادی مدیرکل سابق محیط زیست استان با ارائه گزارشی از کارهای انجام شده اظهارداشت: در طول سه سال گذشته با کشف 122 قبضه اسلحه غیرمجاز رتبه اول کشوری در کشفیات اسلح را کسب کردیم که این کار با 39 مامور اجرایی انجام شد.



وی افزود: 430 هزارهکتار از مساحت استان عرصه های طبیعی و 48 درصد اراضی ملی منطقه شکار ممنوع است که با حمایت استانداری

باید جایگاه مناطق چهارگانه ما ارتقاء یابد.

آقافرهادی یادآورشد: از مجموع بیش از سه هزار و 600 واحد صنعتی استان تنها 13 واحد آلاینده داشتیم و این استان آلودگی خاصی ندارد و در سه سال گذشته تنها از محل ریزگردها 80 روز استان دچار مشکل شد که موضوعی کشوری است.



وی گفت: با مدیریت منطقی و کنترل شکار ممنوع و آزاد میزان تخلف در عرصه های طبیعی استان کاهش یافته و با برنامه ریزی دقیق از تخریبها جلوگیری شده است.