اعتبارات عمرانی اختصاصی به شهرداریهای لرستان باید طبق موافتنامه هزینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی صبح چهارشنبه در گردهمایی شهرداران استان لرستان با بیان اینکه جذب سرمایه گذاری در راستای رفع مشکل بیکاری در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار گرفته است، اظهار داشت: مهم ترین راهکار ایجاد اشتغال در استان با توجه به اجرای سیاستهای اصل 44 در کشور جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه دولت ها وظیفه ایجاد زیرساختها را بر عهده دارد و در این راستا پروژه های ریلی و توسعه فرودگاه خرم آباد در دستور کار قرار گرفته است، عنوان کرد: لرستان ظرفیت های متعددی برای جذب سرمایه گذاران دارد.

چگنی با تاکید بر اینکه همه دستگاهها باید در راستای جذب سرمایه گذار کمک کنند، عنوان کرد: در این میان شهرداریها نقش مهمی بر عهده دارند چرا که حضور سرمایه گذاران در استان، تولید ثروت و ایجاد اشتغال می تواند به منابع درآمدی شهرداریها نیز کمک کند.

وی با اشاره سرانه پایین درآمدی مردم لرستان عنوان کرد: این امر بر روی میزان درآمد شهرداریها از جمله در بخش دریافت عوارض تاثیر منفی خود را خواهد گذاشت.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان از شهرداریها خواست نهایت همکاری را با سرمایه گذاران در بحث صدور مجوزها داشته باشند و عنوان کرد: همچنین وضعیت مبلمان شهری و سیمای شهرهای استان بر جذب سرمایه گذار تاثیر گذار است.

چگنی با تاکید بر اینکه مطابق ماده 7 اجرای سیاستهای اصل 44 با دستگاههایی که در روند کار سرمایه گذاران در استان مانع ایجاد کنند برخورد قانونی صورت می گیرد، عنوان کرد: در این راستا کارشناسان یا مدیرانی که در روند کار سرمایه گذاران تعلل و کوتاهی کنند به کمیته ای که در راس آن استاندار قرار دارد معرفی شده و فرد خاطی به دادگاه تخلفات اداری ارجاع داده خواهد شد.

وی عنوان کرد: در این راستا پیش از این دو مورد برخورد با متخلفان در این زمینه صورت گرفته است.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان همچنین خواستار پیگیری شهرداران برای دریافت اعتبارات تخصیصی شد، عنوان کرد: در این راستا شهرداران می توانند پیشنهادات خود را برای اصلاح تخصیص اعتبار خود ارائه دهند که با توجه به اولویت ها در این زمینه اقدام خواهد شد.

چگنی تصریح کرد: اعتبارات عمرانی که از سوی استانداری به شهرداریها اختصاص داده می شود باید طبق موافتنامه هزینه شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه گزارشهایی داریم که این اعتبارات صرف پرداخت حقوق می شود، عنوان کرد: در صورتیکه در پرداختی ها تخلفی صورت گیرد رافع مسئولیت شهرداران در این زمینه نخواهد بود لذا باید ضوابط و مقررات در زمینه هزینه کردها رعایت شود.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان همچنین خواستار تسریع در دریافت اعتبارات اختصاصی شد و بیان داشت: شهرداران کار جذب اعتبارات را به پایان سال مالی موکول نکنند.