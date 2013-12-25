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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۴۵

سرهنگ سماواتی خبر داد:

بازگشت بیش از 50 هزار نفر از زائران عتبات عالیات از مرز مهران به کشور

بازگشت بیش از 50 هزار نفر از زائران عتبات عالیات از مرز مهران به کشور

ایلام - خبرگزاری مهر: جانشین انتظامی استان ایلام از بازگشت بیش از 50 هزار نفر از زائران عتبات عالیات از طریق مرز مهران خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن سماواتی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران درتشریح این خبر گفت:اولین کاروان از زائران عتبات عالیات از طریق مرز زمینی مهران وارد این استان شدند.

وی با اشاره به اینکه امنیت دراین مرز به طور کامل برقرار است گفت:با همت مسئولان استان وسایل ایاب وذهاب جهت تسهیل دررفت وآمد زائران فراهم شده است.

این مسئول انتظامی تصریح کرد: پلیس مصم است با ارائه خدمات مضاعف وشبانروزی خود اقدامات قانونی ورود به کشور برای زائران را تسهیل کند.

جانشین انتظامی استان ایلام درپایان با تاکید بر اینکه زائران از اقدامات پلیس رضایت کامل داشته اند اظهار داشت:تاکنون هیچ گونه مورد خاص مبنی بر عدم رضایت از عملکرد پلیس گزارش نشده است.

کد مطلب 2202454

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