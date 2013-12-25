فرهنگ وقف بر اساس نیازهای جامعه گسترش یابد/ ثبات وضعیت اقتصادی کارکرد مهم وقف است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه شیرزاد روز چهارشنبه در حاشیه همایش وقف و رسانه که در مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیای رشت برگزار شد، افزود: با نهادینه شدن سنت حسنه وقف ضمن استفاده از ظریفیت های مردمی بدون اتکا به اعتبارات دولتی می توان بسیاری از معضلات جامعه را رفع کرد.

وی با بیان اینکه يكی از ويژگی های نظام حقوقی و اقتصادی اسلام فرهنگ حسنه وقف است، اظهار داشت: وقف يك نوع عبادت خاص بوده که در آن قصد قربت لازم است البته به دلیل نيازهای جامعه، مقوله‌های وقف تعدد پيدا مي ‌كند.

عضو شورای اسلامی شهر رشت ادامه داد: وقف محدوده خاصی ندارد و می ‌توان آن را به تمام نيازهای جامعه گسترش داد چرا که منظور از وقف امری است كه به رفع نيازهاي جامعه در راستاي كمال و سلامت مادي و معنوي آن كمك كند.

وی با اشاره به مصادیق وقف گفت: وقف مدرسه، حوزه‌های علميه، كتاب و كتابخانه، توسعه مراكز عبادی مانند مسجد يا محل ترويج معارف اسلامی برای عزاداری ها، رفاه عمومی و اقتصادی مانند وقف قنات و آب و اراضی كشاورزی، وقف برای کمک به ازدواج جوانان، وقف برای توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه، توسعه مراكز بهداشتی و درمانی جامعه بویژه در راستای حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج و ایجاد دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی از جمله مصاديق وقف است.

شیرزاد با بیان اینکه از راه هاي مختلفي مي ‌توان سنت حسنه وقف را در جامعه گسترش داد، افزود: تبيين آيات وقف برای متمولين متدين، بيان سيره و سخن اهل ‏بيت علیهم السلام درباره وقف، مشخص كردن نيازهاي روز جامعه، مطمئن كردن مردم به آينده موقوفات و بيان آثار وقف از راه های گسترش این فرهنگ زیبا است.

منشی و سخنگوی کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر رشت با بیان اینکه در صورت گسترش فرهنگ وقف بسیاری از نیازهای جامعه جهت دهی می شود، اظهار داشت: گسترش مالکیت و تأمین اجتماعی، کاهش اختلافات طبقاتی، به وجود آوردن عدالت اجتماعی و جبران کمبود خدمات دولتی و تنظیم جریان پول و کالا در اقتصاد و ثبات وضعیت اقتصادی از جمله کارکردهای وقف است.

وی رسیدگی مستمر به وضعیت موقوفات برای افزایش بهره وری آنها، بهینه سازی سیستم اداره و کنترل موقوفات و به روز کردن آن، ترمیم ساختار مدیریتی موجود، ارزیابی و سنجش درست از میزان واقعی درآمدها و عواید حاصله از موقوفات، مطالعه و بررسی امکان توسعه بهره وری اقتصادی از موقوفات موجود را از راهکارهای اقتصادی برای افزایش وقف در جامعه عنوان کرد.