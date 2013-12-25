مشکل ساخت و ساز روستایی در چالوس/ فعالیت 95 درصد دهیاران

به گزارش خبرنگار مهر، نورعلی رادمهر رئیس شورای بخش مرکزی چالوس بعد از ظهر چهارشنبه در دومین جلسه گردهمایی شوراهای اسلامی ودهیاران بخش مرکزی گفت: باید برای شوراها کلاس آموزشی تشکیل شود و مشکل اکثر شوراها، تهیه صورتجلسه است.

وی اظهار داشت: شورا ها حق ندارند عوارض را ببخشند و تخفیف در شرایط خاص داده می شود.

وی مشکل دیگر شوراها را اختلاف مرزی روستاها بیان کرد و گفت: باید در طرح هادی به این مشکل توجه کرد.

رادمهر به مشکل آب آشامیدنی اشاره کرد و گفت: در ایام عید وتابستان آب آشامیدنی در روستاها کم وضعیف می شود زیرا لوله ها آب، قدیمی هستند و در بعضی جاها شکستگی دارند.

وی با بیان اینکه طرح هادی برخی روستاها نیمه کاره است، گفت: آسفالت برخی راههای روستایی نیز مناسب نیست.

رادمهر به گل آلود بودن رودخانه ها اشاره کرد وگفت : کارخانه ای که وجود دارد با وجود شکایات متعدد همجنان برای رسوب گیری فکری نکرده است ورودخانه رسوب گیری نمی شود.

علی ردایی بخشدار مرکزی چالوس گفت: مسئولین نظام باید قانون را سر لوحه کار خود قرار دهند زیرا ما در بخش مرکزی 30 هزار جمعیت بومی داریم که این مقدار در ایام تعطیلات دو برابر می شود.

وی افزود: در بخش مرکزی چالوس 33 روستا وجود دارد در 30 روستای سه عضو شورا و دو روستا نیز با پنج عضو شورا اداره می شوند.

29 روستا دهیاری دارند

ردایی گفت: بجر چهار روستا، 29 روستای ما دارای دهیاری هستند و95 درصد از دهیاران ما ابلاغ گرفتند.

وی مردم را متولی روستاها بیان کرد وگفت: شوراها، جمعی و خردمند هستند و در بخش مرکزی وشهر چالوس 170 تعاونی فعال داریم و 290 تعاونی غیر فعال و هشت واحد غیر تعاونی وجود دارد.

ردایی گفت: 48 مسجد، چهار روحانی مستقر، 6 خانه عالم و 3 خانه عالم در حال ساخت در منطقه وجود دارد و 15 واحد تربیت بدنی، چهار کتابخانه و چهار خانه بهداشت، سه مرکز بهداشت ودرمانی و 13 داروخانه فعالیت دارند.

گازرسانی به تمامی روستاهای بخش

بخشدار مرکزی چالوس گفت: در بخش کشاورزی 610 هکتار باغات کیوی،دو هزار و 750 هکتار زمین برنج وجود دارد و تمامی روستاها از نعمت گاز بهره مند هستند.

رضا آزادی کناری مدیرکل امور روستای وشوراهای استانداری مازندران گفت: یکی از مشکلات، رعایت نکردن حریم رودخانه هاست که باید به آن توجه شود.

مشکل ساخت و ساز و زباله روستایی

وی افزود: در هر روستا باید یک استراتژیک تعریف کنند و از نظر ما یعنی انجام فعالیت متفاوت در روستا هاست و روستاها باید از منابع مالی در خود روستا استفاده کنند ودرآمد روستاها براساس قوانین می تواندتعرفه های معین کنند وعوارض بگیرند.

آزادی کناری مشکل ساخت ساز و زباله را از دیگر مشکلات بیان کرد.