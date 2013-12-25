منابع مالي لازم براي خريد اولين MRI دولتي لرستان تامین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند صبح چهارشنبه در آئين افتتاح اتاق عمل جراحي و بخش جراحي چشم بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد از تامين منابع مالي لازم براي خريد اولين MRI دولتي در لرستان خبر داد.

وی اظهار داشت: مردم فهيم و قدرشناس لرستان نبايد در استفاده از تكنولوژي هاي درماني تنها مجبور به استفاده از بخش خصوصي باشند و بيمارستان شهيد رحيمي بايد در اسرع وقت به MRI مجهز شود تا مردم بتوانند از خدمات MRI دولتي نيز برخوردار شوند.

بازوند عنوان کرد: در همين راستا تلاش می شود که به زودي منابع لازم در این زمینه تامين و در اختيار دانشگاه علوم پزشکی قرار گیرد.

اميد علي پاپي سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز در این رابطه گفت: خريد MRI در حال حاضر حدود 50 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد.

وی عنوان کرد: در صورت تامين منابع لازم توسط استاندار لرستان، مسئولين دانشگاه نيز در صورت امكان تا پايان سال خريد MRI را انجام خواهند داد تا لرستان براي اولين بار به MRI دولتي كه نيازي مهم و ضروري در تشخيص بيماري هاست مجهز شود.