مجریان طرح زیتون کشور در سمنان گرد هم آمدند/ تولید 4700 تن روغن زیتون در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مجري طرح توسعه زيتون در وزارت جهاد كشاورزي صبح چهارشنبه در اجلاس مجریان طرح زیتون کشور در سالن جلسات جهاد كشاورزي استان سمنان، گفت: چهار هزار و700 تن روغن زيتون طی سال در كشور توليد می شود.

عليرضا اسماعيلي با اشاره به اينكه توليد ميوه زيتون در كشور 69 هزار تن است، افزود: حدود 100 هزار هكتار باغ زيتون در 26 استان كشور داريم.

وي مشكل ناسازگاري ارقام با شرايط آب و هوايي و خاك كشور را مهم ترين مانع توسعه سطح زيركشت و افزايش توليد روغن زيتون در كشور دانست و افزود: کارشناسان و پژوهشگران كشاورزي از سال 87 براي رفع اين مشكل با شناسايي ارقام مقاوم و پرمحصول و توليد نهال هاي مناسب موفق شدند.

توليد سالانه 6 ميليون اصله نهال مقاوم به خشكي و پرمحصول در كشور

مجري طرح توسعه زيتون در وزارت جهاد كشاورزي گفت: سالانه حدود شش ميليون اصله نهال استاندارد مقاوم به خشكي و سرما و پرمحصول در كشور توليد مي شود.

اسماعیلی با اشاره به برگزاري اولین گردهمايي در استان فارس اظهار داشت: این دومین اجلاس زیتون کشور است که در سمنان برگزار می شود.

وي تصريح كرد: 85 تا 90 درصد از مصوبات اجلاس اول اجرایی شده است که می توان به استفاده از جی پی آر اس در تهیه نقشه سطوح باغات زیتون، نحوه عقد قرارداد با ناظران، طرح های اجرایی اصلاح باغات و ... اشاره کرد.

اين گردهمايي يك روزه با هدف بررسی راهکارهای توسعه کمی و کیفی زیتون و همفکری در سمنان آغاز شده و مجریان طرح زیتون 23 استان کشور از جمله استان های مهم در تولید زیتون کشور نظیر گیلان، مازندران، قزوین، گلستان، سمنان و ... به بحث و تبادل نظر در خصوص مسایل توسعه کمیت و کیفیت کشت و تولید زیتون در کشور، مسایل اجرایی، هماهنگی و استفاده از تجربیات استانها می پردازند.

در 26 استان کشور زیتون کاری صورت می گیرد و از این استانها سه تا چهار استان به دلایلی شرکت نکرده اند.

در نشست این گردهمایی مصوب شد اجلاس سوم مجریان زیتون کشور اوایل اردیبهشت سال آینده در استان کهکیلویه و بوئر احمد برگزار شود.

استان سمنان یکی از پنج استان برتر در توسعه کشت زیتون به شمار می رود دارای چهار هزار و 500 هکتار باغ زیتون با تولید قریب پنج هزار تن است.