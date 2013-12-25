حزب الله بازیگر اصلی منطقه است/السیسی نامزد انتخابات نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسنین هیکل روزنامه نگار مصری در گفتگو با شبکه سی بی سی مصر اظهار داشت: حزب الله باید در منطقه القصیر سوریه وارد می شد زیرا در موضع دفاع از خود بقرار داشت.

وی در ادامه گفت که در سفر اخیر خود به لبنان با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان دو بار دیدار کرد و در جریان این سفر پیامی از سوی رهبری ایران دریافت کرد که مضمون آن دعوت برای سفر به ایران و تلاش برای فهم موضع ایران و موضع شیعه به طور گسترده بود.

هیکل خاطرنشان کرد: حزب الله همچنان یک بازیگر اصلی و تاثیرگذار در منطقه محسوب می شود و باید مورد توجه قرار گیرد. هیچکس نمی تواند بگوید حزب الله یک گروه تروریستی است حتی سازمان ملل متحد نتوانست چنین کاری بکند. حزب الله یک حزب لبنانی است که با اسرائیل مقابله می کند و طبیعی است با ایران رابطه داشته باشد.

محمد حسنین هیکل در بخش دیگر سخنان خود درباره سوریه اظهار داشت: با همه احترامی که برای کشورهای عربی در رابطه با اوضاع سوریه قائلم اما معتقدم سوریه مورد ستم واقع شده است. بحران سوریه در نتیجه مناقشه میان دو طرح و پروژه به وجود آمد. نخستین طرح مربوط به خواست مخالفان است که این خواسته ای مشروع است و دومین طرح مربوط به توطئه ناتو است. تجهیزاتی در اراضی سوریه نصب شده است که تمامی تحرکات در سوریه را به واشنگتن و اسرائیل منتقل می کند.

وی تصریح کرد: متهم کردن سوریه به استفاده از سلاح های شیمیایی از سوی طرف آمریکایی مطرح شده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور نامزد خواهد کرد و بدون هر گونه تقلبی پیروز انتخابات خواهد شد زیرا نظام بشار اسد موفقیت های میدانی بسیاری کسب کرده است و مواضع کشورهای غربی در قبال مخالفان سوری پس از اینکه به سمت القاعده بمتمایل شده اند تغییر کرد.

هیکل خاطرنشان کرد: عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر هرگز خود را برای انتخابات ریاست جمهوری مصر نامزد نخواهد کرد. وی یا بحران شدیدی مواجه است. و به عقیده من نامزدی عبدالفتاح السیسی برای ریاست جمهوری اگر تجربه ای موفق در زمینه خواسته های مردمی کسب نکند احتمالا بر [جایگاه] نیروهای مسلح تاثیر خواهد گذاشت.

وی اظهار داشت: مصیبت جهان عرب از آنجایی آغاز شد که به شیعه و سنی تقسیم شد. سرمایه گذاری های اخوان المسلمین در منطقه خلیج فارس ثروتی معادل 10 تا 12 میلیارد دلار را برای این گروه به همراه داشته است و اخوان المسلمین در یک شرایط تاریخی توانست ثروت هنگفتی را کسب کند.

اظهارات هیکل زمانی صورت می گیرد که برخی جریان های لبنانی همسو با غرب وعربستان سعودی تلاش می کنند تا حزب الله را از صحنه مبارزاتی حذف وحکومتی وابسته به آمریکا وغرب تشکیل دهند.