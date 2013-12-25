اسیدپاشی در شهر قدس موجب سوختگی 20 درصدی و آسیب به چشم دختر جوان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در روز 27 آذر ماه سال جاری ساعت 8 صبح یک مورد اسیدپاشی در شهرستان قدس توسط مردم به ماموران نیروی انتظامی اطلاع داده شد، در ادامه تیمی از ماموران تجسس کلانتری راهی محل حادثه شده و در بررسی های خود دریافتند زن جوانی از ناحیه صورت، گردن، سینه و دست ها دچار سوختگی شده است.



قربانی اسید پاشی که در پارکینگ محل سکونت خود مورد حمله قرار گرفته بود بلافاصله با کمک همسایگان به بیمارستان انتقال یافته بود و پلیس پس از تحقیقات محلی متوجه شد، فرد خاطی با صورت پوشیده اسید را در یک بطری نوشابه بر روی زن جوان پاشیده و از محل متواری شده است.



ماموران به بیمارستان شهید مطهری که زن جوان به آن منتقل شده بود رفتند و پس از سخن گفتن با وی متوجه شدند که خانم" سمیه باغستانی" به دو تن از همکارانش مظنون است، در همین راستا به سرعت تحقیقات خود را آغاز کردند و یکی از آن ها را دستگیر کردند و در بازجویی ها متوجه شدند که وی بیگناه است.



سپس با تحقیقاتی که انجام شد متوجه شدند که مظنون بعدی در همان روز حادثه از محل کار خود مرخصی گرفته و به همراه خانواده اش از شهر خارج شده و به شمال سفر کرده، با توجه به صحبت های همسایگان مبنی بر این که صورت فرد مورد نظر سوختگی داشته، ماموران برای دستگیری وی به شمال رفتند اما موفق به دستگیری نشدند ولی پس از چند روز خانواده وی به خانه بازگشتند و با بازجویی از آن ها پلیس متوجه شد فرد در شهرقدس است و ماموران توانستند وی را در روز اول دی ماه دستگیر کنند.



خصومت شخصی دلیل ارتکاب جرم



رئیس ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان قدس ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شخص خاطی که "محمد" نام دارد پس از دستگیری به این امر اعتراف کرد و عنوان کرد که به دلیل مشکلات قدیمی برای گرفتن انتقام از مصدوم و ترساندن وی دست به این کار زده است.



سرهنگ دوم حجت الله کرمی زند افزود: مصدوم و متهم به مدت دو سال با یکدیگر همکار بوده و حتی رفت و آمد خانوادگی داشته اند اما پس از مدتی با دزدیده شدن اموال مصدوم، وی به متهم مظنون شده و در محل کار با نیش و کنایه با وی صحبت می کرده و او را مسئول این دزدی ها دانسته است و متهم هم این مسئله را دلیل اسیدپاشی عنوان کرده است.



وی ادامه داد: مصدوم در حال حاضر در بیمارستان شهید مطهری بستری است و 20 درصد سوختگی از ناحیه های صورت، گردن، سینه و دست ها دارد که جراحتی هم به چشمان وی وارد شده البته مصدوم در زمان پاشیدن اسید دستان خود را جلوی صورتش قرار داده ولی بازهم به صورت و چشمانش آسیب وارد شده است.



این مسئول اظهار کرد: این اتفاق برای اولین بار است که در شهرستان قدس رخ داده است که دلیل آن هم خصومت شخصی بوده و امید است که دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد.



در ادامه فرد خاطی توسط ماموران در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آن ها پاسخ داد، این فرد که محمد نام دارد و 32 ساله است ازدواج کرده و یک فرزند هم دارد و تا قبل از اتفاق مشکلی برای کسی ایجاد نکرده است.



وی در حالی که گریه می کرد گفت: از دو سال پیش با خانم باغستانی همکار بوده و حتی رفت و آمد خانوادگی هم داشتیم ولی پس از این که به منزل ایشان رفتیم بعد از مدتی وی عنوان کرد که اموالی از خانه ایشان دزدیده شده و من را مسئول این کار می دانست و حتی دزدی اتومبیلشان را هم به گردن من انداخت و همواره در محیط کار به من تهمت و کنایه می زد.



قصد متهم انتقام و ترساندن مصدوم بوده است



متهم ادامه داد: این مسائل و رفتارها در روحیه بنده تاثیر گذاشته بود و موجب شده بود مشکلات خانوادگی پیدا کنم به همین خاطر تصمیم گرفتم که از وی انتقام بگیرم وکمی او را بترسانم و یکی از دوستانم گفت با یک مایع که کمی پوست را قرمز می کند او را بترسان من هم نمی دانستم که اسید این گونه می سوزاند.



وی افزود: پشیمان هستم که این کار را انجام دادم قصدم فقط ترساندن او بود نمی خواستم چنین آسیبی به او برسانم من تحت فشارهایی که به روح و روانم وارد شده بود این کار را انجام دادم خدا را فراموش کرده بودم.

وی در پاسخ به این سوال که می دانید که اگر چشم مصدوم نابینا شود حکم قصاص عضو دارد، گفت: قبل از انجام آن نمی دانستم اکنون متوجه شده و از خدا می خواهم که این اتفاق نیفتد و حال او خوب شود.

اسیدپاشی بر روی زنان و دختران در سال های گذشته افزایش یافته و حتی در مورد " آمنه" حکم قصاص عضو صادر شد که مصدوم در حین انجام حکم که نابینا کردن چشم متهم بود رضایت داد.