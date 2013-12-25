پرهیز از بحران مهمترین وظیفه رسانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قمی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان کلاردشت گفت: رسانه ها زمانی موفق خواهند بود که بدور از نگاه بخشی نگری و جزئی، با افق کلان نگر به مسائل جامعه بپردازند.

فرماندار نوشهر با بیان آنکه همواره رسانه ها به عنوان حلقه واصل بین مردم و مسئولین هستند اظهار داشت: این ارتباط باید بسمتی سوق داده شود که اعتماد، آگاهی بخشی و اطمینان مردم حاصل گردد.



وی افزود: امانتداری و صداقت به مردم نقش محوری در موفقیت رسانه ها خواهد داشت و پرهیز از بحران ، ایجاد وحدت و انتقاد سازنده مهمترین وظیفه رسانه هاست.



قمی اویلی با اشاره به نقش رسانه ها در حوزه نقد عملکرد دستگاه ها و مدیران عنوان داشت: این انتقادات قطعاٌ باید در مسیر سازنده و از سر دلسوزی باشد و از فضای مچ گیری و ایجاد بحران دوری کند.



فرماندار نوشهر به نقش دیگر رسانه ها در تبیین پیام شهدا و انقلاب پرداخت و افزود: این وظیفه خطیری است که رسانه ها پیام رسان اهداف شهدا و راه شهدا باشند و این رسالت نقش رسانه های را دو چندان کرده است.



وی با اشاره به حوزه فعالیت دفتر پایگاه خبری کلارنا در کلاردشت خاطرنشان کرد: با توجه به تازه تاسیس بودن شهرستان کلاردشت باید در ایجاد زیرساخت های اداری در شهرستان کلاردشت و پرهیز از توقعات غیر ممکن همراه و همگام مسئولین این شهرستان تلاش شود.