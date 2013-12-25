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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۱۷

ملکی پور:

هفتمين سوگواره شعر، قصه و هنر حسيني در قزوین برگزار می شود

هفتمين سوگواره شعر، قصه و هنر حسيني در قزوین برگزار می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مديرکل کانون پرورش فکري کودکان استان قزوين گفت: هفتمين سوگواره شعر، قصه و هنر حسيني (ع) با حضور هنرمندان 28 استان کشور در قزوین برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طیب ملکی پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قزوین برگزار شد، اظهارداشت: هفتمين سوگواره شعر، قصه و هنر حسيني (ع) با محوريت "حماسه در کربلا" 11 و 12 دي ماه با حضور میهمانان خارجي از کشور هاي لبنان، عراق، پاکستان، افغانستان و بنگلادش برگزار خواهد شد.

وی، معرفی و ترویج فرهنگ و هنر حسینی (ع) تشویق هنرمندان عاشورایی کشوری و بین المللی، احیاء شعائر اسلامی، گردهم آمدن علاقمندان به اهل بیت(ع) به ویژه هنرمندان، بهره مندی مردم استان از فعالیت های هنری عاشورایی و حضور هنرمندان و اساتید شاخص کشوری در استان را از جمله اهداف برگزاری سوگواره حسینی (ع) در استان عنوان کرد.

ملکلي پور با بیان اینکه اين سوگواره در سه بخش فرهنگي، هنري و ادبي برگزار خواهد شد افزود: مراسم افتتاحیه این سوگواره با حضور 60 نفر از اعضای کانون نمایشی و همچنین دکتر محمدرضا سنگري، نويسنده و عاشورا پژوه برجسته کشور در محل کانون برگزار خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: مراسم اختتامیه هفتمین سوگواره عاشورایی نیز 12 دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا در حسینیه آقا سید جمال برگزار خواهد شد.

مديرکل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان یادآورشد: کارگاه عاشورا پژوهي، قصه گويي و شعرخواني، برگزاری نمایشگاه احادیث حسینی به صورت استانی و نمایشگاه عکس به صورت کشوری از جمله برنامه‌هاي اين مراسم معنوي است.

وی با اشاره به تعداد آثار رسیده به دبیرخانه سوگواره امسال بیان کرد: در این دوره در بخش عکس عاشورایی یک هزار و 166 اثر از 81 مربی و 135 عضو از 17 استان، در بخش شعر و متن ادبی 554 اثر از 285 مربی و 269 عضو از 22 استان و در بخش قصه گویی 34 اثر از 25 مربی و 9 عضو از 15استان به دبیرخانه ارسال شده که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برگزاری دومین دوسالانه جشنواره فیلم کودک برای کودک در قزوین

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین در ادامه از برگزاری دومین دوسالانه جشنواره فیلم کودک برای کودک در بهمن ماه امسال خبر داد.

وی اظهارداشت: این جشنواره در قزوین در دو سطح ملی و بین‌المللی برگزار می شود و در دو سال گذشته این جشنواره با حضور 26 کشور دنیا برگزار شد و تشکیل کارگاههای متعدد هنری و پخش برنامه های منتخب در سه سالن سینمای قزوین از دیگر برنامه های این جشنواره بود.

برگزاری هفته دوستی ایران و بلغارستان

ملکی پور اظهارداشت: هفته دوستی ایران و بلغارستان از 29 دیماه تا پنجم بهمن ماه در کشور بلغارستان برگزار خواهد شد که چهار نفر از مربیان کانون پرورشی فکری کودکان و نوچوانان استان در این برنامه فرهنگی حضور خواهند داشت.

وی تصریح کرد: تعامل مجموعه های فرهنگی برای شناخت بیشتر دو کشور، اجرای نمایشنامه و برنامه های هنری، شناساندن مشاهیر هنر استان قزوین و ارائه برنامه های ویژه کودکان و نوجوانان در هفته دوستی ایران و بلغارستان پیش بینی شده است.

کد مطلب 2202473

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