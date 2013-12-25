هفتمين سوگواره شعر، قصه و هنر حسيني در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طیب ملکی پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قزوین برگزار شد، اظهارداشت: هفتمين سوگواره شعر، قصه و هنر حسيني (ع) با محوريت "حماسه در کربلا" 11 و 12 دي ماه با حضور میهمانان خارجي از کشور هاي لبنان، عراق، پاکستان، افغانستان و بنگلادش برگزار خواهد شد.

وی، معرفی و ترویج فرهنگ و هنر حسینی (ع) تشویق هنرمندان عاشورایی کشوری و بین المللی، احیاء شعائر اسلامی، گردهم آمدن علاقمندان به اهل بیت(ع) به ویژه هنرمندان، بهره مندی مردم استان از فعالیت های هنری عاشورایی و حضور هنرمندان و اساتید شاخص کشوری در استان را از جمله اهداف برگزاری سوگواره حسینی (ع) در استان عنوان کرد.



ملکلي پور با بیان اینکه اين سوگواره در سه بخش فرهنگي، هنري و ادبي برگزار خواهد شد افزود: مراسم افتتاحیه این سوگواره با حضور 60 نفر از اعضای کانون نمایشی و همچنین دکتر محمدرضا سنگري، نويسنده و عاشورا پژوه برجسته کشور در محل کانون برگزار خواهد شد.



این مسئول تصریح کرد: مراسم اختتامیه هفتمین سوگواره عاشورایی نیز 12 دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا در حسینیه آقا سید جمال برگزار خواهد شد.



مديرکل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان یادآورشد: کارگاه عاشورا پژوهي، قصه گويي و شعرخواني، برگزاری نمایشگاه احادیث حسینی به صورت استانی و نمایشگاه عکس به صورت کشوری از جمله برنامه‌هاي اين مراسم معنوي است.

وی با اشاره به تعداد آثار رسیده به دبیرخانه سوگواره امسال بیان کرد: در این دوره در بخش عکس عاشورایی یک هزار و 166 اثر از 81 مربی و 135 عضو از 17 استان، در بخش شعر و متن ادبی 554 اثر از 285 مربی و 269 عضو از 22 استان و در بخش قصه گویی 34 اثر از 25 مربی و 9 عضو از 15استان به دبیرخانه ارسال شده که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



برگزاری دومین دوسالانه جشنواره فیلم کودک برای کودک در قزوین



مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین در ادامه از برگزاری دومین دوسالانه جشنواره فیلم کودک برای کودک در بهمن ماه امسال خبر داد.

وی اظهارداشت: این جشنواره در قزوین در دو سطح ملی و بین‌المللی برگزار می شود و در دو سال گذشته این جشنواره با حضور 26 کشور دنیا برگزار شد و تشکیل کارگاههای متعدد هنری و پخش برنامه های منتخب در سه سالن سینمای قزوین از دیگر برنامه های این جشنواره بود.



برگزاری هفته دوستی ایران و بلغارستان



ملکی پور اظهارداشت: هفته دوستی ایران و بلغارستان از 29 دیماه تا پنجم بهمن ماه در کشور بلغارستان برگزار خواهد شد که چهار نفر از مربیان کانون پرورشی فکری کودکان و نوچوانان استان در این برنامه فرهنگی حضور خواهند داشت.



وی تصریح کرد: تعامل مجموعه های فرهنگی برای شناخت بیشتر دو کشور، اجرای نمایشنامه و برنامه های هنری، شناساندن مشاهیر هنر استان قزوین و ارائه برنامه های ویژه کودکان و نوجوانان در هفته دوستی ایران و بلغارستان پیش بینی شده است.