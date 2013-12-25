ارزش معاملات بورس خراسان شمالي 57 درصد افزايش يافت

جواد خاني در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در 9 ماهه گذشته از سال جاري 108 ميليون و 770 هزار فقره سهم به ارزش بيش از 456 ميليارد ريال در تالار بورس منطقه اي خراسان شمالي خريد و فروش شده است.

وي با بيان اين كه ارزش ريالي معاملات تالار بورس استان در سال جاري به نسبت مدت مشابه پارسال 57 درصد افزايش يافته است، اظهار كرد: در مدت مشابه پارسال 61 ميليون و 654 هزار فقره سهم به ارزش 289 ميليارد ريال در اين تالار معامله شده بود.

خاني افزود: از نظر تعداد سهام معامله شده نيز امسال به نسبت پارسال تعداد سهام هاي رد و بدل شده در تالار بورس خراسان شمالي 40 درصد افزايش يافته است.

كارشناس مسئول تالار بورس منطقه اي خراسان شمالي در ادامه در مورد ميزان و ارزش خريد و فروش سهام در اين تالار در آذر ماه امسال نيز عنوان كرد: در اين ماه 21 ميليون و 770 فقره سهم به ارزش كلي 78 ميليارد و 766 ميليون ريال در تالار بورس استان معامله شد.

به گفته وي ثبات نسبي اقتصادي و نوسانات بازارهاي طلا و ارز مهم ترين دلايل رونق بازار بورس به شمار مي‌روند.

به گزارش خبرنگار مهر، تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی از مهر ماه سال 89 به عامليت بانک کشاورزی خراسان شمالی در مرکز این استان راه‌اندازی شده و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل، فعالیت های داد و ستد سهام شرکت های حاضر در بورس و فرابورس را انجام می‌دهد.