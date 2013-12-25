70 دوره امداد و کمک های اولیه و مهارتهای داوطلبانه در دماوند برگزار می شود

حمید فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آزمون خدمات داوطلبانه در مرکز اداری جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند اظهار داشت: این آزمون مخصوص نفراتی است که دوره های امداد و کمک های اولیه را پشت سر می گذارند.



وی افزود:دوره امداد و کمک های اولیه 35 ساعت است و در آن فراگیران با مباحثی همچون آشنایی با صلیب سرخ و هلال احمر، آشنایی با اهداف کمک های اولیه، انجام عملیات های احیای قلبی و ریوی، بانداژ و... آشنا می شوند و حدود یک ماه به طول می انجامد.



این مسئول عنوان کرد: صبح امروز هم از 20 نفر از فراگیران خانم که به تازگی دوره کمک های اولیه خود را پشت سر گذاشته اند، آزمون مهارت های داوطلبانه در کلاس آموزشی که در مرکز اداری جمعیت هلال احمر دماوند قرار گرفته است گرفته شد.



وی ادامه داد: در این دوره که به مدت 40 ساعت به طول می انجامد، فراگیران با پنج موضوع آشنایی با حقوق بین الملل نهضت جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، کارگروهی، خدمات داوطلبانه، رهبری و راهنمایی گروه و آشنایی با حوادث و سوانح آشنا می شوند.



این مسئول از برگزاری 70 دوره امداد و کمک های اولیه و مهارتهای داوطلبانه تا آخر سال خبر داد و اظهار داشت: طی ارسال دستور العمل معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان تهران به این جمعیت ارسال شد مقرر شد تا پایان امسال 70 دوره امداد و کمک های اولیه در دماوند برگزار شود.



فرهادی یادآور شد: از 70 دوره ای که به این جمعیت ابلاغ شده ، 45 دوره آن به پایان رسیده و 15 دوره در حال برگزاری است.



سرپرست جمعیت هلال احمر همچنین آموزش همگانی هشت ساعته خبر داد و گفت: تا پایان امسال باید 50 دوره در سطح شهرستان آموزش داده شود ولی به همت واحد آموزش و پژوهش و مبتنی بر نیاز محلی مخصوصا در سطح مدارس و روستاها این آمار به حدود 148 دوره تاکنون رسیده است.



وی از تمامی افراد علاقمند به شرکت در دورهای امداد و کمک های اولیه و مهارت های داوطلبانه درخواست کرد تا با مراجعه به واحد آموزش جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند، در دوره ها حضور یابند.