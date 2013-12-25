300 بازدید از اماکن عرضه فرآورده های خام دامی در شهرستان دهلران صورت گرفت

به گزارش مهر، محمد رضا غلامی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در بازدید، کارشناسان این شبکه بیش از 150 کیلوگرم گوشت فاسد را کشف و ضبط شده است.



وی گفت: اکیپ کنترل بهداشتی شبکه دامپزشکی شهرستان دهلران این میزان فرآورده را در راستای بازدیدهای مستمر از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی که شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی و سایر آلایشات دامی غیرمجاز و غیربهداشتی است، کشف و ضبط کرده اند.

غلامی بیان داشت: در این راستا 21 نفراز خاطیان و فروشندگان مواد خام دامی غیرمجاز و غیربهداشتی برای برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.



وی عنوان کرد: در 9 ماهه گذشته از سال 92 بیش از یک هزار و 250 راس دام سبک و سنگین در کشتارگاه های این شهرستان کشتار شده است که همه کشتارهای انجام شده تحت نظر کارشناسان این شبکه و در طی دو بازرسی قبل وبعد از کشتار انجام شده است.

وی افزود: دامی که در خارج از کشتارگاه ذبح شود مصرف گوشت آن ممکن است انواع بیماری‌های مشترک و انگلی و یا عفونت های ثانویه را به انسان منتقل کند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دهلران تصریح کرد‌: شهروندان دهلرانی می توانند در صورت مشاهده هرگونه کشتار غیرمجاز دام و در خارج از کشتارگاه و یا مرغ پرکنده بدون بسته بندی، مراتب را به شبکه دامپزشکی شهرستان دهلران و یا از طریق شماره تلفن 7222769 گزارش دهند.