  1. استانها
  2. ایلام
۴ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۳۰

غلامی:

300 بازدید از اماکن عرضه فرآورده های خام دامی در شهرستان دهلران صورت گرفت

300 بازدید از اماکن عرضه فرآورده های خام دامی در شهرستان دهلران صورت گرفت

دهلران - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دهلران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 300 بازدید از اماکن عرضه فرآورده های خام دامی در شهرستان دهلران صورت گرفته است.

به گزارش مهر، محمد رضا غلامی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در بازدید، کارشناسان این شبکه بیش از 150 کیلوگرم گوشت فاسد را کشف و ضبط شده است.

وی گفت: اکیپ کنترل بهداشتی شبکه دامپزشکی شهرستان دهلران این میزان فرآورده را در راستای بازدیدهای مستمر از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی که شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی و سایر آلایشات دامی غیرمجاز و غیربهداشتی است، کشف و ضبط کرده اند.

غلامی بیان داشت: در این راستا 21 نفراز خاطیان و فروشندگان مواد خام دامی غیرمجاز و غیربهداشتی برای برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی عنوان کرد: در 9 ماهه گذشته از سال 92 بیش از یک هزار و 250 راس دام سبک و سنگین در کشتارگاه های این شهرستان کشتار شده است که همه کشتارهای انجام شده تحت نظر کارشناسان این شبکه و در طی دو بازرسی قبل وبعد از کشتار انجام شده است.

وی افزود: دامی که در خارج از کشتارگاه ذبح شود مصرف گوشت آن ممکن است انواع بیماری‌های مشترک و انگلی و یا عفونت های ثانویه را به انسان منتقل کند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دهلران تصریح کرد‌: شهروندان دهلرانی می توانند در صورت مشاهده هرگونه کشتار غیرمجاز دام و در خارج از کشتارگاه و یا مرغ پرکنده بدون بسته بندی، مراتب را به شبکه دامپزشکی شهرستان دهلران  و یا از طریق شماره تلفن 7222769 گزارش دهند.

کد مطلب 2202481

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها